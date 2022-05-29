我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小學血案生還者：槍聲不斷 全班沒人敢尖叫

國殤日烤肉季 牛雞價創新高 熱狗、漢堡包、番茄醬也漲

心臟門戶損壞引發致命危機 瓣膜問題怎麼解？

健康醫療網／記者黃心瑩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

人體的心臟雖然只有拳頭尺寸，但每分每秒都努力的將血液打出送至全身，其內四個瓣膜扮演十分重要的角色，可使血流以正確方向通行，一旦出現鬆弛或狹窄等問題，可能會導致血液逆流、循環不順，進而引發致命危機，而其中最常出現問題的便是二尖瓣膜及主動脈瓣膜。振興醫院心臟血管外科醫師兼醫學影音室主任陳怡誠表示，瓣膜手術的選擇有三大類：傳統開胸、小傷口微創與經導管手術，傳統開胸手術雖然傷口較大，但同時也擁有成功率高的優點；小傷口疤痕較小具有美觀的優點，相對風險較高，對醫師的技術要求也更高，而經導管手術則適合年紀大、心臟功能差、肺功能不佳的手術高風險患者。

二尖瓣膜問題如何治療？開不開刀怎麼選？

輕中度的二尖瓣膜問題患者，大部分以藥物治療為主，若是中重度患者建議考慮手術治療。陳主任表示，手術目的是預防心臟功能下降，坦言「國際上目前針對功能性退化的二尖瓣膜，仍是以修補為主流。」因瓣膜出問題導致心臟負擔逐漸加大，心肌彈性隨之疲乏，在演變為心臟衰竭之前就應盡快以手術治療處理。

他進一步解釋，事實上95%以上的二尖瓣膜閉鎖不全都可以用修補手術治療，持久度甚至比置換瓣膜更好，但修補手術的關鍵在於醫師的經驗與技術純熟度；若是瓣膜狹窄或鈣化，則通常會以置換新瓣膜為主。瓣膜置換手術中，傳統開胸手術成功率較高，不過這種「大刀」對身體負擔較大、術後復原較慢，也可考慮不鋸開胸骨的小傷口手術，不過這兩種方式都需要讓心臟停跳，使用體外循環機，對於年長者、心臟功能差或曾開胸的病人風險會較高。

近年來出現的經導管手術方式，陳怡誠主任分享，目前經導管直接置換二尖瓣膜技術尚未成熟，僅有「二尖瓣夾合術」治療閉鎖不全，「將大漏變為小漏，再搭配藥物改善症狀」；或是曾置換過的人工二尖瓣膜功能失效，可再經導管放入新瓣膜的「瓣中瓣」手術。

主動脈瓣膜必選經導管手術？醫：全方位評估才重要

而針對主動脈瓣膜手術，心臟血管外科醫師李永在表示，與二尖瓣膜不同，主動脈經導管瓣膜置換術（TAVI）已經成為世界趨勢，不過並非所有醫院都有跨科別團隊可執行，仍有許多醫院以傳統手術為優先。李永在醫師分析，無論何種手術方式，都必須經過跨科別的團隊做全方位評估，包含全身血管結構、年齡、慢性病史、生活方式等。

「只有最不適合的手術方式，沒有最正確的，手術方式都是經過明確告知、溝通後所做的選擇。」李永在醫師表示，年紀才是絕對關鍵，因此經導管手術對於75歲以上的患者才真正有恢復快、不用二次開刀的優勢。

瓣膜選擇年齡為關鍵 生物或機械瓣膜選擇學問多

置換瓣膜的選擇分為機械瓣膜及生物瓣膜（豬瓣膜／牛心包膜）兩種，李醫師說明，病人選擇依據也以年齡為關鍵，如65歲以上患者會建議植入生物瓣膜，因為生物瓣膜有一定壽命，平均8至15年需要更換，但不用終身服用抗凝血藥物，會有更好的生活品質。但對於65歲以下患者來說，有更高機率必須面對第二、三次手術，因此年輕人則建議使用機械瓣膜，會有更好的耐用性，但也必須終身服用抗凝血藥物來避免中風。

術後良好作息更重要 維持心臟健康遠離心衰竭

陳怡誠主任提醒，生物瓣膜雖不用終生服用抗凝血藥物，但仍必須使用抗血小板藥物及維持良好的生活型態來維持瓣膜品質，若不忌口、不運動，可能會縮短瓣膜壽命，並非換了新瓣膜便一勞永逸。建議瓣膜手術患者術後除了定時用藥、飲食均衡，也要適度運動維持心肺功能，例如每天散步30分鐘。而有高血壓、高血脂、糖尿病的三高患者，建議必須好好控制三高數值，避免心血管問題惡化，甚至導致心臟衰竭。

【延伸閱讀】

驚！心臟瓣膜出問題　專家詳解因應對策<

不只主動脈剝離　心血管疾病環環相扣　三總心臟外科團隊提警訊

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53833

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

手術 醫學 三高

上一則

代謝症候群罹慢性病風險增 危險因子一次看

延伸閱讀

世界首例 英罕病患者「雙手移植」手術後重獲新生

世界首例 英罕病患者「雙手移植」手術後重獲新生
明州男大生左腳手術變「永久性」損害 醫療疏失判賠1.1億

明州男大生左腳手術變「永久性」損害 醫療疏失判賠1.1億
賓州參議員民主黨提名人 康復出院

賓州參議員民主黨提名人 康復出院
鼻塞黏膜肥厚長息肉 無線射頻手術 讓她重新大口呼吸

鼻塞黏膜肥厚長息肉 無線射頻手術 讓她重新大口呼吸

熱門新聞

譚敦慈護理師（右）、林中英教授教你該如何挑選乾貨。取材自元氣網

端午吃粽子不吃毒粽 譚敦慈教一招去除蝦米的二氧化硫

2022-05-28 05:29
圖片來源 ／健康醫療網

腎病5徵兆 中2個不可拖 護腎絕招跟著做

2022-05-27 01:25
（圖：健康醫療網提供）

突然雙手雙腳麻又無力？小心「這症候群」奪命

2022-05-23 00:00
圖片來源 ／健康醫療網

便祕不只傷身也傷腦 醫師：5招顧好腸道健康

2022-05-27 02:50
圖片來源 ／健康醫療網

工作突發心肌梗塞倒地不起 「3急救」法救命

2022-05-27 01:55
台灣第四劑疫苗已正式開打。美國與香港的該研究都發現，若接種過新冠疫苗，感染Omicron並痊癒，將可獲得目前最好的免疫效果。記者胡經周／攝影

美港研究發現：接種疫苗後感染Omicron 可產生更強抗體

2022-05-21 06:58

超人氣

更多 >
西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃
德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子
怎麼會這樣 種「貓薄荷」驅蚊 意外淪大型哈草現場

怎麼會這樣 種「貓薄荷」驅蚊 意外淪大型哈草現場
有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股
美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」