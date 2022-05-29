心臟門戶損壞引發致命危機 瓣膜問題怎麼解？

（圖：健康醫療網提供）

人體的心臟雖然只有拳頭尺寸，但每分每秒都努力的將血液打出送至全身，其內四個瓣膜扮演十分重要的角色，可使血流以正確方向通行，一旦出現鬆弛或狹窄等問題，可能會導致血液逆流、循環不順，進而引發致命危機，而其中最常出現問題的便是二尖瓣膜及主動脈瓣膜。振興醫院心臟血管外科醫師兼醫學 影音室主任陳怡誠表示，瓣膜手術 的選擇有三大類：傳統開胸、小傷口微創與經導管手術，傳統開胸手術雖然傷口較大，但同時也擁有成功率高的優點；小傷口疤痕較小具有美觀的優點，相對風險較高，對醫師的技術要求也更高，而經導管手術則適合年紀大、心臟功能差、肺功能不佳的手術高風險患者。

二尖瓣膜問題如何治療？開不開刀怎麼選？

輕中度的二尖瓣膜問題患者，大部分以藥物治療為主，若是中重度患者建議考慮手術治療。陳主任表示，手術目的是預防心臟功能下降，坦言「國際上目前針對功能性退化的二尖瓣膜，仍是以修補為主流。」因瓣膜出問題導致心臟負擔逐漸加大，心肌彈性隨之疲乏，在演變為心臟衰竭之前就應盡快以手術治療處理。

他進一步解釋，事實上95%以上的二尖瓣膜閉鎖不全都可以用修補手術治療，持久度甚至比置換瓣膜更好，但修補手術的關鍵在於醫師的經驗與技術純熟度；若是瓣膜狹窄或鈣化，則通常會以置換新瓣膜為主。瓣膜置換手術中，傳統開胸手術成功率較高，不過這種「大刀」對身體負擔較大、術後復原較慢，也可考慮不鋸開胸骨的小傷口手術，不過這兩種方式都需要讓心臟停跳，使用體外循環機，對於年長者、心臟功能差或曾開胸的病人風險會較高。

近年來出現的經導管手術方式，陳怡誠主任分享，目前經導管直接置換二尖瓣膜技術尚未成熟，僅有「二尖瓣夾合術」治療閉鎖不全，「將大漏變為小漏，再搭配藥物改善症狀」；或是曾置換過的人工二尖瓣膜功能失效，可再經導管放入新瓣膜的「瓣中瓣」手術。

主動脈瓣膜必選經導管手術？醫：全方位評估才重要

而針對主動脈瓣膜手術，心臟血管外科醫師李永在表示，與二尖瓣膜不同，主動脈經導管瓣膜置換術（TAVI）已經成為世界趨勢，不過並非所有醫院都有跨科別團隊可執行，仍有許多醫院以傳統手術為優先。李永在醫師分析，無論何種手術方式，都必須經過跨科別的團隊做全方位評估，包含全身血管結構、年齡、慢性病史、生活方式等。

「只有最不適合的手術方式，沒有最正確的，手術方式都是經過明確告知、溝通後所做的選擇。」李永在醫師表示，年紀才是絕對關鍵，因此經導管手術對於75歲以上的患者才真正有恢復快、不用二次開刀的優勢。

瓣膜選擇年齡為關鍵 生物或機械瓣膜選擇學問多

置換瓣膜的選擇分為機械瓣膜及生物瓣膜（豬瓣膜／牛心包膜）兩種，李醫師說明，病人選擇依據也以年齡為關鍵，如65歲以上患者會建議植入生物瓣膜，因為生物瓣膜有一定壽命，平均8至15年需要更換，但不用終身服用抗凝血藥物，會有更好的生活品質。但對於65歲以下患者來說，有更高機率必須面對第二、三次手術，因此年輕人則建議使用機械瓣膜，會有更好的耐用性，但也必須終身服用抗凝血藥物來避免中風。

術後良好作息更重要 維持心臟健康遠離心衰竭

陳怡誠主任提醒，生物瓣膜雖不用終生服用抗凝血藥物，但仍必須使用抗血小板藥物及維持良好的生活型態來維持瓣膜品質，若不忌口、不運動，可能會縮短瓣膜壽命，並非換了新瓣膜便一勞永逸。建議瓣膜手術患者術後除了定時用藥、飲食均衡，也要適度運動維持心肺功能，例如每天散步30分鐘。而有高血壓、高血脂、糖尿病的三高 患者，建議必須好好控制三高數值，避免心血管問題惡化，甚至導致心臟衰竭。

【延伸閱讀】

驚！心臟瓣膜出問題 專家詳解因應對策<

不只主動脈剝離 心血管疾病環環相扣 三總心臟外科團隊提警訊

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53833

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw