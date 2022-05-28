猴痘不易傳播卻爆發 病毒悄悄變異？6大重點解答

圖片來源 ／健康醫療網

近期歐洲、美洲及大洋洲爆發「猴痘 」疫情 ，根據世界衛生組織（WHO）統計1，截至2022年5月21日，已累計12國共新增92例確診病例，和28例正在調查的疑似病例，其中確診病例中以英國、葡萄牙及西班牙最多，皆超過20例。《健康醫療網》綜合外電逐一整理出，猴痘目前疫情概況，以及致死率、預防、治療等相關資訊。

Q1猴痘是什麼？

「猴痘」是一種由猴痘病毒感染所引起的罕見疾病。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）資料中顯示2，猴痘於1958年首次發現，當時在研究實驗用的猴群中二度爆發該病，因此得名「猴痘」，且在非洲許多動物身上都曾發現猴痘病毒。直到1970年，剛果民主共和國在大舉消除天花疫情期間，發現了第1例人類猴痘病例，而過去猴痘疫情多發生於西部及中部非洲地區，其他國家則為偶發、零星的境外移入病例。

Q2有哪些症狀？致死率高嗎？

猴痘症狀與天花相似但較輕。但天花和猴痘症狀的區別在於猴痘會導致淋巴結腫大，但天花不會。猴痘的潛伏期通常為7-14天，但也可能5-21天2。

症狀：發燒、頭痛、肌肉疼痛、背痛、淋巴結腫大、發冷、疲倦，在出現發燒後的1-3天內，甚至更長，患者會出現皮疹，通常從臉部開始，接著擴散到身體其他部位。除了皮疹，更可能出現斑、丘疹、囊泡、膿皰、結痂，而且會發癢，這種疾病通常持續 2-4 週。根據統計，目前在非洲，約為10分之一的猴痘確診者死亡（死亡率為10%）。

▲猴痘症狀（圖：翻攝自美國CDC網頁）

Q3傳播途徑是什麼？

猴痘病毒會從受傷的皮膚（即使不可見）、呼吸道或粘膜（眼睛、鼻子或嘴巴）進入人體。其中，動物對人的傳播，可能是因咬傷、抓傷，或因接觸體液，及使用過的物品。人與人之間的傳播，主要是呼吸道飛沫傳染，但由於呼吸道飛沫通常傳播的距離不遠，因此需要長時間的面對面接觸，另外，接觸體液或確診者使用過的物品，如衣服、棉被等，都有可能會發生感染。

綜合《美聯社》3與英國《衛報》報導4指出，本次猴痘疫情可能來自歐洲兩場狂歡派對中，透過性行為的方式傳播，然而這仍未經證實，專家警告，不要將其宣佈為性傳播疾病，或將傳播歸因於某些族群、社區，在性行為期間發生的「密切接觸」有可能導致傳播，但不是透過「性行為」來傳播疾病。

Q4如何預防猴痘？

可以採取多種措施預防感染猴痘病毒，例如：避免接觸可能攜帶病毒的動物（猴痘發生地區生病或死亡的動物）；避免接觸與生病動物接觸過的任何物品、材料；將確診者和有感染風險的人進行隔離；保持良好手部衛生，例如，用肥皂和水洗手或使用含酒精的洗手液；照顧患者時務必穿著防護裝備。

Q5如何治療猴痘？

在美國，為了防止猴痘爆發，可使用天花疫苗 、抗病毒藥物和牛痘免疫球蛋白（VIG）。然而，為何這次疫情會在多國擴散？根據英國《衛報》報導4指出，有可能是天花疫苗的群體保護減弱了，這是由於天花疫情早已在全世界滅跡，自大規模天花疫苗接種停止以來已有40-50年。

Q6猴痘病毒有可能變異嗎？

首先，猴痘不易人傳人，在一項研究發現，猴痘患者的密切接觸者中有3%會被感染，但近期全世界病例數的上升，確實增加了病毒變異的可能性，進而增加人與人之間傳播的可能性，然而，尚需要更多的數據和實驗室分析證實，目前僅是一個理論。

Multi-country monkeypox outbreak in non-endemic countries.

Moneypox（CDC）

Expert: Monkeypox likely spread by sex at 2 raves in Europe

Why are monkeypox cases suddenly emerging across the world and could the virus have mutated?

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53915

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