腎病5徵兆 中2個不可拖 護腎絕招跟著做

圖片來源 ／健康醫療網

由於腎臟疾病初期沒有明顯症狀，許多病人都是出現臉腫、腳腫的情況後才驚覺就醫，往往已經錯失治療時機，甚至已經必須洗腎。

新型新冠病毒 主攻肺也傷腎

樂生療養院腎臟科李心銘主任表示，目前新冠疫情 持續延燒，近期有臨床案例顯示，新型冠狀病毒不但主要攻擊肺部，在嚴重患者身上甚至會傷害腎臟，造成急性腎衰竭。

腎臟病友在疫情期間應加強自我防護，一般民眾也要對腎臟病的症狀提高警覺，因為初期通常沒有明顯徵兆；如果出現「泡、水、高、貧、倦（小便起泡泡、皮膚水腫、高血壓 、貧血、疲倦）」其中2個臨床症狀，應盡速到醫院檢查。

預防慢性腎臟病 這些疾病要控制

李心銘醫師並建議，想要避免罹患慢性腎臟病（CKD），或避免已有的慢性腎臟病惡化，三高（糖尿病 、高血壓、高血脂）一定要控制，不服用沒有經過衛生主管機關認證的偏方或來路不明的中草藥，也不要自行亂服止痛藥；更要控制飲食控制並適度運動以維持理想體重。而多喝水、少鹽、少油、少糖、避免大魚大肉，是老生常談的飲食原則，不抽菸及不憋尿是最簡單的護腎招數。

具有CKD風險 皆應接受篩檢

李心銘主任提醒，所有具有CKD風險因子的族群都應該接受篩檢，譬如：糖尿病、高血 壓、心臟血管疾病、家族病史、高血脂、草藥使用者、急性腎損傷病史、 老年人、過重、肥胖或代謝症候群、長期使用止痛藥、吸菸、生活形態、 高尿酸血症或痛風病患。

而高血壓病人在確診與開始治療時，都應檢查腎功能，且開始治療後，應與有CKD家族史的人一樣，每三年追蹤腎功能。至於持續性微觀血尿（microscopic hematuria）但沒有蛋白尿者，應每年追蹤血尿、蛋白尿/白蛋白尿、GFR及監測血壓；使用calcineurin抑制劑，如環孢靈素（cyclosporine）和鋰鹽（lithium）這類具潛在腎毒性藥物的患者，須定期監測GFR；又長期使用非類固醇抗發炎藥物（non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs）者則至少一年檢查一次GFR。

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資料來源：健康醫療網

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