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工作突發心肌梗塞倒地不起 「3急救」法救命

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一名66歲男子工作時，突然休克倒地，送到急診時已無呼吸心跳，經醫師判斷為突發心肌梗塞，緊急放置支架，穩住生命徵象，後續採用低溫療法醫治，才順利救回患者，患者在甦醒後順利恢復意識，讓家人總算放下心中大石。

高血壓首次胸痛「心肌梗塞」占25%

臺中慈濟醫院心臟內科主任林茂仁指出，第一次胸痛就是心肌梗塞的病人佔25％，而且預後都很不好。患者本身有高血壓疾病卻不以為意，不追蹤也沒服藥，才導致首次胸痛發作即是「心肌梗塞」。

他進一步提到，患者休克當日，幸好有同事施作心肺復甦術（CPR），救護車趕到後也即時給予電擊，並持續心肺復甦；即便急診診斷是急性心肌梗塞，導致到院前心肺功能停止（OCHA），但在緊急做心導管手術後，發現病人左前降支冠狀動脈百分之百狹窄，也就是完全堵塞，立即進行氣球擴張術置放置支架，也讓患者血壓、心跳回到穩定狀態，轉至加護病房照護。

低溫療法 減緩腦部損傷

林茂仁在加護病房為病人進行低溫療法，他說，這是對休克意識昏迷病人的特殊療法，藉由降低溫度減少大腦對葡萄糖的消耗量，減緩腦部損傷，提升病人復原意識的機會，可以顯著改善病人存活率，以及降低中樞神經後遺症。五天後病人甦醒，意識完全恢復，家裡大小瑣碎的事都記得十分清楚，還能對答如流，憂心不已的家人終於放下心來。

心肌梗塞易猝死 心血管症狀應就醫用藥

林茂仁提醒，心肌梗塞是常見冠狀動脈心臟病，更是導致猝死的主因，已有心血管症狀的病人要警覺求診，除注意平日生活飲食習慣正常，也應戒菸並按時服用心血管藥物。

【延伸閱讀】

做完心臟支架手術不能運動？醫揭心血管疾病術後照護要點

蜂螫誘發心肌梗塞　竟是「這原因」惹禍

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53882

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https://www.healthnews.com.tw

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