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頻聞到「焦臭味」疑染疫 就醫檢查竟是癲癇發作

許政榆
43歲的上班族女性近日聞到疑似橡膠燒焦的怪異臭味，經腦部核磁共振檢查，可見左側大腦顳葉有陳舊的受傷痕跡，經安排腦波檢查，左側腦部有異常癲癇放電現象。（圖：台灣書田診所提供）
43歲的上班族女性近日聞到疑似橡膠燒焦的怪異臭味，經腦部核磁共振檢查，可見左側大腦顳葉有陳舊的受傷痕跡，經安排腦波檢查，左側腦部有異常癲癇放電現象。（圖：台灣書田診所提供）

感染新冠肺炎除了發燒、喉嚨痛等常見症狀，也可能出現嗅味覺異常，近日一名43歲的上班族女性，近日無緣無故在辦公室聞到疑似橡膠燒焦的怪異臭味，但旁人都沒聞到，就懷疑自己是否確診新冠病毒，不過快篩是陰性。然而她隔天臉部、手腳開始抽搐，嚇得她趕緊就醫。

收治該名個案的台灣書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，這名女性個案先前曾有嚴重車禍，導致頭部外傷，經腦部核磁共振檢查發現，左側大腦顳葉有陳舊的受傷痕跡，腦波檢查出左側腦部有異常癲癇放電現象，經過抗癲癇藥物治療，她不再聞到臭味及臉部、手腳抽搐現象發生。

黃啟訓指出，癲癇發作是由於腦部異常放電所致，會造成突發性動作、感覺或認知上的改變。依腦部異常放電部位不同，癲癇發作的症狀也不同，除了常見的全身、局部抽搐，也可能有突發性失神現象、突然看到怪異的閃光、聽到奇怪的聲音、一陣莫名害怕的感覺等奇怪症狀出現。

黃啟訓說明，當異常放電部位在大腦顳葉時，常會出現類似上述案例，聞到一陣陣怪異臭味的症狀，因為與新冠病毒引起的一種稱為「幻嗅症」的現象類似，在疫情期間尤其令人毛骨悚然。

黃啟訓表示，造成癲癇的原因很多，包括頭部外傷、腦部感染、腦中風、腦瘤、及遺傳性疾病等，而癲癇不是絕症，盡早治療並配合醫囑規律服藥，大多能獲得良好控制，若連續3年沒發作，有一部分病人甚至可以痊癒，不必再用藥。

大腦細胞異常放電引發癲癇，有些患者會突發性認知上改變。（本報資料照片）
大腦細胞異常放電引發癲癇，有些患者會突發性認知上改變。（本報資料照片）

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