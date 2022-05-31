高燒不退冒紅疹 她誤以為染疫 竟罹罕見「成人史迪爾氏症」

37歲小惠日前因為發燒畏寒將近兩、三個禮拜，身體四肢還出現鮭魚色斑丘疹，吃了抗生素和退燒藥後，依然沒有改善，一度擔心自己罹患新冠肺炎，在醫師抽絲剝繭之下，確診為罕見「成人史迪爾氏症候群」。

台灣亞洲大學附屬醫院副院長、過敏 免疫風濕科醫師蔡肇基表示，此症屬於全身性發炎免疫疾病，目前沒有確切的成因，好發在青壯年（15-25歲）以及中年人（36-46歲），透過血液檢查有七成以上的患者，會出現肝功能異常，血液中的紅血球沉降速率、血清蛋白鐵指數 也會明顯飆高。

臨床上，患者常常會有超過一週間歇性的高燒、身體出現紅疹、喉嚨痛、關節 痠痛以及淋巴腫大等症狀，但因為診斷不易，常容易被誤認為是感冒、藥物過敏、細菌感染等，讓不少患者吃足了苦頭。

蔡肇基指出，成人史迪爾氏症若是沒有及時治療，可能會產生其他嚴重的病發症，嚴重時可能會危及生命，第一線常使用非類固醇類止痛藥來治療，而大多數病人需要類固醇合併其他免疫調節劑治療才能控制病情，療程通常會持續一年左右。

蔡肇基強調，成人史迪爾氏症發病原因不明，若發現自己每天反覆發燒多次、身上出紅斑、關節發炎的相關症狀等，就可能是成人史迪爾氏症作祟，一旦確診也別灰心，只要積極配合醫囑治療，也能像小惠一樣，與疾病和平共處。

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