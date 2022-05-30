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手腳痛10年 類風濕關節炎作怪

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生物製劑可緩解類風濕性關節炎患者關節腫痛問題、並延緩關節變形，大幅提升患者生活品質。圖非當事人。(Getty Images)
生物製劑可緩解類風濕性關節炎患者關節腫痛問題、並延緩關節變形，大幅提升患者生活品質。圖非當事人。(Getty Images)

40歲的莉莉長期從事餐飲業，約10年前時開始出現手腫脹、關節微微痠痛，一開始不以為意，以為是服務業工作太忙所致，但後來症狀越發明顯、早上更因關節劇痛而痛醒，直到無法忍耐才就醫，經過敏風濕免疫科醫師檢查，確診為「類風濕性關節炎」。初期使用傳統免疫調節藥物治療，症狀都沒有起色，甚至用到最大量藥物仍控制不佳，讓莉莉痛到夜不能寐，食不下嚥，經醫師建議下使用生物製劑治療，症狀大幅改善，也減少打止痛針次數及類固醇劑量。

台灣過敏風濕免疫科診所院長李武寬醫師表示，類風濕性關節炎是自體免疫疾病的一種，誘發成因複雜，可能受環境、病毒、氣候等多重影響，導致免疫系統出錯，身體產生抗體來破壞自己的關節、攻擊身體。患者以女性為主，男女比為1：4，年齡上以30至50歲間為高風險群，但年輕人與年長者也可能發病，若年輕患者發病通常會比較嚴重，如知名作家杏林子，就屬幼年特發性關節炎。另外，此病跟基因也可能有關，天氣較冷或是用藥時也有可能誘發。

李武寬說明，類風濕性關節炎會以多發性、對稱性周邊關節侵犯為主，典型表現是同時侵犯雙側相同的關節，患者早上起床時，關節僵硬持續超過一個小時，好發部位在14個關節區（兩側肘、腕、指間、掌指、膝、踝、蹠趾），大多在腕、掌指、指間關節有「紅、腫、熱、痛」的現象。較嚴重者可能手部無法施力；隨著疾病漸進，關節會逐漸遭受破壞，產生扭曲、變形而影響關節活動。

另外，此病除了影響關節炎之外，也可能同時攻擊內臟、骨髓等器官，造成貧血、血小板增生、全身倦怠，有時一開始看不出病因，病症越厲害的人，這些症狀也可能合併。若關節炎持續超過六周，可經臨床症狀，再加上抽血檢驗發炎指數、類風濕因子（RF）、抗環瓜氨酸抗體（anti-CCP）等綜合鑑別診斷來確認，以便排除相似症狀的痛風及退化性關節炎。

李武寬呼籲，類風濕性關節炎非「不治之症」，生物製劑可緩解患者關節腫痛題、並延緩關節變形，大幅提升患者生活品質。

http://healthnews.com.tw/

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