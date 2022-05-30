心血管患者 吃粽要忌口 可優先選雜糧粽

心血管疾病患者可優先選雜糧類粽子，降低疾病發生機率。(Getty Images)

端午節 將至，每到端午節心血管疾病 的患者礙於節日氣氛，經常會忍不住多吃兩口粽子，導致血壓、血脂飆高，醫師建議，心血管疾病的患者可優先選雜糧粽，而吃粽子時最好把肥肉、蛋黃挑掉，降低疾病發生機率。

台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫師郭志東表示，傳統粽子大部分都是由糯米烹煮而成的，而且大部分都有肥肉、蛋黃等脂肪含量較高的食材。一般鹹粽，對患有高血壓 、高血脂、冠狀動脈疾病患者來說，吃多會讓血液黏稠度上升，連帶讓血壓飆升、加重心臟負擔，也會增加心肌機率，誘發心絞痛、腦中風。

偏甜口味的粽子的內餡都以豆沙或棗泥為主，熱量也不低，而且甜餡當中糖、油脂比例偏高，不僅讓糖尿病病人的血糖不穩定，高血糖本身就是冠狀動脈疾病的主要危險因子之一。

心血管疾病患者自行包粽，建議加入「得舒飲食」的概念，其原則包含，低鈉、高鉀、高鎂、高鈣、高纖維以及減少油脂、飽和脂肪酸與膽固醇的攝取和增加不飽和脂肪酸攝取。

糯米可以改為五穀雜糧類，油脂較多的肥豬肉、鹹蛋黃則以瘦肉、雞里肌或雞胸肉、黃豆等豆製品代替，可以減少油脂及熱量攝取。

若沒有包粽子的習慣，在外採購粽子時，可先挑選雜糧粽，可以增加鉀、鎂離子及纖維的攝取量。其次就是吃粽子時盡量避免吃到太多可見的肥肉、鹹蛋黃，讓鹽分、飽和脂肪酸及膽固醇的攝取降低。外購的粽子其實大多味道足夠，不需沾醬就可以品嘗到粽葉清香和米飯的軟糯原味，最重要的是可減少鹽分攝取。