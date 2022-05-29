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腰痛找出8cm脂肪瘤 微創切除 降低洗腎風險

黃寅
腎臟血管肌肉脂肪瘤是由異常增生的血管、肌肉、 脂肪三種組織組成，是常見的腎臟良性腫瘤，但若未定期追蹤置之不理，隨著腫瘤越長越大的話，就變成體內一枚不定時炸彈。(Getty Images)
腎臟血管肌肉脂肪瘤是由異常增生的血管、肌肉、 脂肪三種組織組成，是常見的腎臟良性腫瘤，但若未定期追蹤置之不理，隨著腫瘤越長越大的話，就變成體內一枚不定時炸彈。(Getty Images)

一名48歲婦人近期腰痛不適就醫，超音波及電腦斷層檢查發現腎臟有一顆約8公分腫瘤，確認為良性的腎臟血管肌肉脂肪瘤，但因隨時會破裂導致大出血，威脅病患生命安全，因此立即安排微創腹腔鏡部分腎切除術，成功完整切除腫瘤並保留大部分腎臟，不影響其功能，住院3天後即出院。

台灣台中長安醫院泌尿科醫師黃煒軒說，腎臟血管肌肉脂肪瘤是由異常增生的血管、肌肉、 脂肪三種組織組成，是常見的腎臟良性腫瘤，但若未定期追蹤置之不理，隨著腫瘤越長越大的話，就變成體內一枚不定時炸彈，當突然破裂時就會導致劇烈腰痛、後腹腔出血，甚至血尿，嚴重時可能出現休克有生命風險。

他說，腎臟血管脂肪瘤好發於女性，多數無症狀，當腫瘤小於4公分時大多不需處理，定期觀察即可；若大於4公分或成長速度太快時，因為破裂大出血機會高，並會破壞正常腎臟組織導致腎功能衰退，所以預防性的先切除瘤會比較安全。

黃煒軒說，傳統大部份的手術是將腫瘤及整顆腎臟全切除，但病患未來洗腎的機率會多30%，非常不值得。經討論及參照最新的治療指引，決定採用微創腹腔鏡部分腎切除術，手術難度在於要在30分鐘內阻斷腎動脈血供，快速切除腫瘤並且縫合，對腹腔鏡技術要求極高。經過充分的術前準備，順利切除腫瘤且病患的腎功能無損壞，術後恢復良好，後續定期追蹤即可。

腎臟腫瘤平時沒有任何症狀，大都是突然破裂或健檢才發現，因此黃煒軒提醒，定期健康檢查才能早期發現早期治療，有腎臟腫瘤的患者，建議半年到一年間做一次腎臟超音波追蹤大小和生長速度，一旦有不適症狀應立即就醫。

腫瘤 肌肉 手術

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