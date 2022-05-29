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別再怕血液透析…腎友告別暗沉 洗出亮麗人生

蔡怡真
隨著血液透析技術持續進步，可以協助改善搔癢、食欲不佳等症狀，讓洗腎患者的生活品質更好。(Getty Images)
隨著血液透析技術持續進步，可以協助改善搔癢、食欲不佳等症狀，讓洗腎患者的生活品質更好。(Getty Images)

如果你對洗腎病人還停留在精神不好、看起來皮膚暗沉又乾的印象，那你可能要改觀了。在透析診所中，時常傳出腎友中氣十足、愉快的歌聲，「在我們診所裡，血液透析腎友不只是洗得久，洗得精神奕奕、活力十足的大有人在呢！」台灣高雄長清診所主治醫師楊清評開心地說。

楊清評表示，長清診所在地深耕20年，院內透析超過10幾、20年的腎友非常多。一位90歲以上的長青級腎友，已經洗腎10多年，精神狀態良好，皮膚比一般老人白皙，外貌甚至比兒子更年輕，完全沒有印象中洗腎患者又黑又乾的老態。

最新人工腎臟 降併發症

楊清評解釋，血液透析的一個重要關鍵，是「人工腎臟」，從過去的天然纖維素膜進化到高生物相容性人工合成膜，從低透量膜轉換成以高透量膜為主流，高透量膜除了清除小分子尿毒素外，可以清除更多中分子毒素。但目前高透量膜對於較大的中分子毒素清除率還是有限，當較大的中分子毒素仍持續在體內累積時，長期仍可能造成心血管疾病、慢性發炎、骨頭疼痛、搔癢、食欲不佳、營養不良、貧血、疲倦等症狀。

隨著科技發展，人工腎臟透析膜已有跨時代的進步，最新的「延展性血液透析術」使用的人工腎臟，已進階至新一代中截留透析膜，相較於高透量膜，大大提高較大中分子毒素清除率，更可減少長期血液透析的併發症。

延展性透析術 減疲勞感

楊清評曾遇過一名洗腎10幾年的男性腎友，改用「延展性血液透析術」一年多後，除了生活品質提升，夫妻生活也愈來愈幸福，對於調整透析治療模式帶來的收穫十分滿意。他推測，新一代「延展性血液透析術」的中截留透析膜，能將體內較大的中分子毒素清除，包含肌球蛋白、瘦素、發炎因子等，進而降低疲勞感、改善食欲、減少血管傷害，增進生理機能，讓腎友擁有與正常人一樣的生活品質。

高規格透析液 杜絕毒素

楊清評說，透析用液十分重要，因使用高透量膜或中截留透析膜會有透析液逆過濾的情況發生，而診所在設立之初，即採用歐洲原裝進口的熱消雙RO與無毒消毒劑，並以歐盟規格配置透析用液，完全杜絕微生物孳生及毒素殘留，同時顧慮到病人安全與環境永續性，唯有採取最高標準，才能讓血液透析腎友獲得良好透析品質，活得長也要活得好。

醫療莫過於讓患者改善不適，進而使人愈來愈健康，就末期腎臟病患者而言，更需要關注因長期透析對日常生活帶來的影響。楊清評表示，好的醫療團隊甚為關鍵，診所更特別聘請專屬營養師，提供飲食建議，搭配資深護理團隊定期電話追蹤，或團隊介入，了解患者在日常生活中的狀態，能適時做治療的調整，提升腎友的生活品質。

併發症 歐盟 心血管疾病

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