我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肺腺癌後再傳免疫疾病 陳文茜尖叫：不想活了

上海人事暗鬥？網傳上海副書記妻弟包攬供應物資

車禍腦傷後耳鳴失眠患憂鬱 重覆性經顱磁刺激術改善

記者游振昇／台中報導
張姓女子因車禍後出現憂鬱失眠等問題，經由光田綜合醫院楊鈞百主任以重覆性經顱磁刺激術(rTMS)讓生活回歸正常。圖／光田綜合醫院提供
張姓女子因車禍後出現憂鬱失眠等問題，經由光田綜合醫院楊鈞百主任以重覆性經顱磁刺激術(rTMS)讓生活回歸正常。圖／光田綜合醫院提供

29歲女子車禍腦傷後產生頭痛和耳鳴，更讓她失眠，出現憂鬱症狀，台灣光田綜合醫院診斷發現她有輕微蜘蛛膜下腔出血，且因動眼神經異常造成大小眼，並出現腦震盪後症候群，用重覆性經顱磁刺激術(rTMS)，已改善症狀，讓生活回歸正常。

台中29歲張姓女子已婚，有二名小孩，去年9月，她下班途中發生車禍，頭部受到撞擊、意識不清被送往鄰近醫院，當時做完腦部X光以及斷層掃描後，醫生告訴她腦部一切正常，張女當時沒有想太多，便回家休養。

車禍數天後，她開始出現頭暈、頭痛、耳鳴等症狀，還變得難以入睡，即使吃到3顆安眠藥也不見得能安眠，性格也不像過去開朗活潑，反而變得容易焦慮、暴躁、恍神、注意力不集中、判斷力及記憶力減退，且開始出現憂鬱症狀，過去喜歡做的事，都變得興致缺缺，身邊的親友都覺得車禍後的她像是變成另一個人。

張女先找上光田綜合醫院外科陳子勇院長，診斷後發現她有輕微蜘蛛膜下腔出血，且因動眼神經異常造成大小眼，並出現「腦震盪後症候群」（Post-concussion syndrome）。

她已出現憂鬱等身心症狀超過二週，轉至神經內科楊鈞百主任接手持續治療，楊鈞百選擇用「重覆性經顱磁刺激術」改善憂鬱等症狀，楊鈞百表示，腦震盪後症候群的病患不見得會有肢體無力或語言上的問題，但卻可能出現以下三大症狀︰

1.「身體」不適症狀，如頭暈、頭痛、耳鳴、失眠、平衡感下降、容易疲倦。

2.「認知」功能下降，如恍神、注意力變差、 判斷力及記憶力減退等。

3.「情緒」不穩症狀，如焦慮、易怒、憂鬱、性格改變等。

這3大症狀有時會持續數月至數年，影響工作與人際關係，讓病患不勝其擾，楊鈞百表示，rTMS是以神經科學原理，利用磁波改變大腦神經細胞的動作電位，進而活化或調節大腦皮質活性，使受傷或失調的神經細胞恢復正常機能，能幫藥物治療效果有限的身心疾病患者，例如憂鬱症，提供更優質的效果。

楊鈞百指出，rTMS安全性高、療程時間短且無侵入性，副作用較少，一般療程以每周5次，每次治療建議時間約20到40分鐘，10次為一個療程，會看患者受傷的狀況來決定，有些狀況較差的，可能就要做二到三個療程，才會逐漸改善。

張女做到第一個療程的第5次時，症狀即獲得改善，她說剛做完的前3天，已經可以在不依賴安眠藥的狀況下好好睡一覺，讓腦部好好放鬆休息，而且大小眼症狀改善，頭暈頭痛跟惱人的耳鳴緩解不少，暴躁、焦慮、心情低下的問題也好很多。

車禍 憂鬱症 失眠

上一則

憂慮小孩染疫頻拉肚子 醫：焦慮引起的大腸激躁症

延伸閱讀

當心耳鳴年輕化 醫師教如何舒緩

當心耳鳴年輕化 醫師教如何舒緩
失眠不想靠安眠藥？中醫教3招1藥膳有解

失眠不想靠安眠藥？中醫教3招1藥膳有解
不耐「安眠藥」副作用？熟女求助中醫治失眠

不耐「安眠藥」副作用？熟女求助中醫治失眠
港醫師指1成染疫兒童 出現失眠等長期後遺症

港醫師指1成染疫兒童 出現失眠等長期後遺症

熱門新聞

招名威實測洗手要20秒以上才夠乾淨，帶走病毒。圖／翻攝自招名威臉書

洗手要洗多久才乾淨？ 學者實測結果告訴你

2022-05-17 05:46
近來一項測試在日本暴紅，民眾可花一秒鐘的時間，評估自身身體狀況。示意圖，非新聞當事照。（本報資料照片）

無法在1秒內唸出6個「他」 專家：2年後恐需他人照護

2022-05-18 18:21
彰化縣北有台中火力發電廠，境內有兩座小型工業發電廠，南有雲林沿海工業區，彰化天空常有霧霾暗沈。記者簡慧珍／攝影

每天晨跑10公里竟罹癌病逝 醫師：晨跑前要看空氣品質

2022-05-20 05:39
台灣第四劑疫苗已正式開打。美國與香港的該研究都發現，若接種過新冠疫苗，感染Omicron並痊癒，將可獲得目前最好的免疫效果。記者胡經周／攝影

美港研究發現：接種疫苗後感染Omicron 可產生更強抗體

2022-05-21 06:58
圖片來源 ／健康醫療網

醫師推薦吃「這8種營養」 提升免疫力抗疫

2022-05-17 01:30
醫師廖明德建議，配戴止鼾矯正牙套必須要定期回診檢查咬合狀況，並且依照睡眠檢查報告，調整口內裝置。圖／亞大醫院提供

老公鼾聲雷動…人妻快崩潰 靠這招搶救婚姻成功

2022-05-20 18:15

超人氣

更多 >
拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝
疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半
萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用
美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點

美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點
印太經濟架構正式成立 13國加入

印太經濟架構正式成立 13國加入