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女性沒月經也會下腹痛 物理治療可舒緩

王思慧
花蓮慈濟醫院使用體外震波儀治療「骨盆底肌肉筋膜炎」，只需要在外陰部施行非侵入性的震波治療，就可減緩疼痛。(圖：花蓮慈濟醫院提供)
花蓮慈濟醫院使用體外震波儀治療「骨盆底肌肉筋膜炎」，只需要在外陰部施行非侵入性的震波治療，就可減緩疼痛。(圖：花蓮慈濟醫院提供)

慢性下腹痛是許多女性的煩惱，卻不一定是月經造成，曾有一名女牙醫下腹痛，檢查得知是常要單腳踏板調整病人位置，導致骨盆底肌肉筋膜炎。醫師表示，此病症主要是長期負重、短時間劇烈運動等，除了服藥也可透過物理治療，其中體外震波可改善八成患者疼痛症狀。

台灣慈濟醫院婦產部婦科主任龐渂醛說，造成女性下腹痛的原因很多，可能是很複雜的狀況或源自於各種疾病，包含內膜異位症、巧克力囊腫、骨盆腔發炎等，最容易被忽略的就是「骨盆底肌肉筋膜炎」，需要醫師更多的耐心與專業檢查。

罹患骨盆底肌肉筋膜炎，除了反覆性下腹痛以外，還會伴隨著頻尿、性交疼痛等症狀，大多數病人常被當作骨盆腔發炎、內膜異位症、膀胱過動症或小便感染治療，效果有限，而且還可能會吃下不必要的抗生素等藥物。

骨盆底肌肉筋膜炎是經年累月造成的慢性病，如長期站立負重、先前骨盆受傷或挫傷、生產裂傷等；短期內過度的劇烈運動，或短時間內頻繁爬山，或是長時間下半身用力，都有可能造成。

龐渂醛表示，骨盆底肌肉筋膜炎療程至少需要六至八周，有些嚴重的病人可能需要三個月的療程才會康復。治療分為藥物治療及物理治療，其中物理治療可選擇溫水坐浴與體外震波，讓骨盆肌肉有效放鬆並解除症狀。

龐渂醛說，體外震波儀是一台可輸出電磁震波的復健儀器，對骨盆底肌肉筋膜炎的病人來說，只需要在會陰部表面施打震波，屬於體外非侵入性的物理治療，一般只會有短暫的酸痛感。做完六至八次療程，約八成的病人得到改善，六成的病人有明顯改善。

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