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懷孕生病該吃藥嗎？牢記這些「用藥法則」

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

「懷孕期間生病了，到底該不該吃藥？」這個問題經常困擾著許多孕婦，擔心影響到腹中寶寶而不敢服藥，然而，某些疾病可能會因未適當服藥而使病情惡化，對母體或胎兒造成更大的影響。

懷孕婦女 用藥牢記4點

因此，台灣食藥署提醒，懷孕婦女有用藥需求時，應該注意以下四大事項：

一、經醫師或藥師評估再用藥

已懷孕或有懷孕計畫的婦女，就診時應主動告知懷孕事實或懷孕計畫，醫師會依病情需要，評估藥品使用風險及利益後，開立合適藥品。

孕期中若有感冒或因賀爾蒙改變導致皮膚癢等症狀，可與醫師討論短期使用安全且可緩解症狀的藥品；若有慢性病，應與醫師討論，針對不同疾病及懷孕階段，選擇最合適的藥品。

二、按醫囑或藥師指示服用藥品

因為生病需要用藥時，一定要確實按照醫師或藥師的指示服藥，切勿自行增量、減量、不按時服藥或擅自停藥。

三、詳閱藥品說明書，注意不良反應

使用藥品前，應先詳閱藥袋標示或使用說明書中「懷孕資訊」標示內容，如有任何不適，應儘速回診治療。

四、謹慎服用營養補充品

許多孕婦會服用維他命或礦物質等營養補充品，應先諮詢醫師或藥師，且使用劑量不可超出每日所需，否則可能對胎兒造成傷害。

孕期看診應主動告知 避免用藥傷害

食藥署提醒，孕期間看診時一定要主動告知懷孕周數與症狀，若有需求，適度用藥仍為可行，惟應先經醫師、藥師評估後再依指示用藥，才能確保自身與寶寶的安全。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53850

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