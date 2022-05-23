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染疫開業醫服用抗病毒藥初體驗：腹瀉、嘔吐、舌苦麻

記者王昭月／高雄報導
Paxlovid 抗病毒藥有廣泛的交互作用，確診病患服用前一定要注意詢問醫師。圖／翻攝自王宏育醫師臉書
Paxlovid 抗病毒藥有廣泛的交互作用，確診病患服用前一定要注意詢問醫師。圖／翻攝自王宏育醫師臉書

台灣確診患者增多，醫護人員也難倖免，高雄一名開業醫師最近確診，因年逾65歲符合開立Paxlovid 抗病毒藥物資格，他立即投藥，結果發現有輕微腹瀉、嘔吐症狀，味覺也麻麻苦苦，但無其他染疫後的嚴重不適症狀，笑稱，再過一周診所重新看診，自身的用藥經歷應更具說服力。

這名醫師的親人近日有人確診，但他個人小心翼翼，原本連續快篩7天都是陰性，至21日時感覺異樣，咳得很厲害，再度篩檢結果呈陽性！他表示，上周診所有不少確診病人，懷疑可能因此不小心染疫，目前已服Paxlovid 抗病毒藥，僅輕微副作用。

據中央流行疫情指揮中心衡量，「快篩陽視同確診」政策本周內可能全面上路，各界擔心是否因此衝擊醫療量能，高雄縣醫師公會理事長王宏育評估應該不會。

他說，台灣長輩疫苗覆蓋率尚不足，快篩陽即確診政策上路後，患者一確診就投藥，反而可減少89%中重症，進而住院或死亡的機率，在診所端即及時投藥，反而能減少病患因重症湧入大型醫院。

不過他特別提醒，這個藥物有非常廣泛的交互作用，若病人服用「某些」特定降膽固醇、心律不整、攝護腺、止痛、精神科及神經科等藥品，就不能服用，或是要先停藥。嚴重肝、腎病人也不能使用，腎功能不佳要減量，早晚服用三粒變成兩粒。他舉例，像高血壓的病患平日服用的「脈優」不好代謝，萬一確診吃Paxlovid時，藥量就應減半，否則血壓會降得很低。

高血壓 疫情 疫苗

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