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老翁開胸手術後漸進訓練 26天脫離呼吸器

胡蓬生
護理師協助病人進行床上復健，維持四肢肌肉力量。（圖：台灣苗栗大千綜合醫院提供）
護理師協助病人進行床上復健，維持四肢肌肉力量。（圖：台灣苗栗大千綜合醫院提供）

78歲梁姓老翁因主動脈剝離接受緊急開胸修補手術，術後復原良好，但需依賴呼吸器，大千呼吸照護病房醫療護理團隊評估他的病情後，透過漸進式呼吸訓練及復健治療，幫助老人家在住院第26天成功脫離呼吸器、移除氣切套管由鼻子呼吸，同時擺脫鼻胃管改為由口進食。

出院時，老翁非常感謝醫護人員的照顧，開心表示：「終於可以把身上管路拿掉，回家好好陪老伴了！」

台灣苗栗市大千綜合醫院呼吸照護病房醫師王世強表示，對一般人來說，呼吸是再自然不過的事，但對急重症病人而言，呼吸是沉重無比的動作。當病人因急重症導致呼吸衰竭，此時需要呼吸器的支持，幫助他們度過暫時的難關，並有時間接受適當的治療，消除造成呼吸衰竭的病因。然而，長期使用呼吸器對病人及家屬來說，不僅造成生理和心理的重大壓力，也是精神和經濟上沉重負擔。

梁姓老翁住院期間意識清楚，但使用呼吸器在床上會限制活動以維護病人安全，這使老人家內心缺乏安全感、常有焦慮情形。因此，在評估他的狀況穩定且不違背疫情原則下，藉由家屬探病陪伴來增加他的安全感及恢復健康的信心，同時由胸腔內科醫師及呼吸治療師提供漸進式呼吸訓練，護理師指導家屬協助床上復健來維持四肢肌肉力量，在大家努力下，老人家終於順利脫離呼吸器及其他管路。

王世強表示，除了老翁的個案，近兩個月來，大千呼吸照護病房團隊也幫助另外三名病患成功脫離呼吸器，期望透過專業的醫療與耐心的照護，能協助更多依賴呼吸器的急重症病人順利脫離管路，重拾嶄新人生。

手術 疫情 肌肉

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