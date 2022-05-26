抹片+HPV疫苗 雙管齊下防子宮頸癌

婦女癌症當中，尤以乳癌和子宮頸癌影響婦女健康最大。(Getty Images)

46歲的Y女士，為兩個小孩的媽媽，在一次子宮頸抹片檢查，没想到接到醫院通知的篩檢 結果竟為異常，連忙到婦產科門診就醫並進行切片檢查，醫師診斷為「子宮頸上皮細胞中度變異」癌前病變，她立即接受子宮頸錐狀切除手術，之後經過四次子宮頸抹片檢查均無異常，追蹤至今也無大礙，終於放下心中大石。

現代女性兼顧職場與家庭，操勞的同時更易忽略自己的健康。台灣奇美醫學中心醫療副院長田宇峯說，婦女癌症 當中，尤以乳癌和子宮頸癌影響健康最大。

根據台灣國民健康署2019年癌症登記報告統計資料顯示，乳癌發生率為台灣女性癌症第一名，死亡率排名第二位；子宮頸癌發生率為第九位，死亡率排名於女性為第八位。

根據台灣國民健康署2021年資料顯示，每兩年一次乳癌篩檢可降低50至69歲婦女乳癌死亡率41%；透過大規模子宮頸癌篩檢，可以降低70%的子宮頸癌死亡率。

田宇峯指出，子宮頸癌的主要原因大部分是透過性行為感染人類乳突病毒（HPV）導致。超過80%的人在感染之後會自動痊癒，只有少部分的人可能會有持續感染的情形，若免疫系統無法清除感染，加上環境及體質等因素，時間一久就可能轉變成子宮頸癌。

隨著子宮頸抹片檢查的推廣，婦女朋友已經逐漸養成定期篩檢的習慣，並主動透過HPV疫苗 接種來預防病毒的感染，透過HPV疫苗施打和子宮頸抹片篩檢不僅可以預防且能早期發現癌症或其癌前病變，還可以阻斷癌前病變進展為癌症。近年來隨著HPV疫苗涵蓋價數上升，已經可預防60至90%的HPV感染，透過雙管齊下的措施，也看到更佳的效果。（本文由「健康醫療網」提供http://healthnews.com.tw/）