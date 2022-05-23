不是皮膚病 他皮膚潰瘍從腿蔓延全身 罹罕見PASH症候群

（圖：健康醫療網提供）

來自帛琉的Mr. Sabo於2008年開始出現右小腿多處皮膚潰瘍，之後慢慢發展到雙腿，隔年病灶已蔓延至軀幹和上肢，臉部亦出現紅斑。在此之前Mr. Sabo曾於帛琉及菲律賓接受治療，但皆未能改善症狀，故他決定遠赴台灣求醫，期間陸續經歷了藥物治療與清創手術 ，後轉院由臺大醫院免疫性皮膚病專家朱家瑜醫師為他治療，經過抽血檢查、基因檢測 、皮膚切片檢查與專業判斷，排除血液腫瘤 因素，確認罹患PASH症候群。

生物製劑治療 多次手術遏止疾病惡化

開始使用環孢素（Cyclosporine）和氨苯碸（Dapsone）等藥物治療，在Mr. Sabo的配合治療下，他的四肢、背部和腹部的傷口逐漸癒合，病情穩定控制中，之後並由皮膚外科廖怡華醫師執行膿腫切除及植皮手術。後續在Adalimumab生物製劑治療下，核磁共振影像仍顯示進展性的直腸廔管，於2018年照會直腸外科洪基翔醫師進行大腸造口術、廔管切除術及多次清瘡，以保留肛門括約肌功能，在團隊合作的治療模式下有效地遏止疾病惡化，追蹤至今廔管沒有復發。

PASH症候群 罕見自體發炎疾病

PASH症候群是一種罕見的自體發炎疾病，由三種非感染性嗜中性球皮膚病組成，包含壞疽性膿皮病（Pyoderma gangrenosum, PG）、痤瘡（Acne）和化膿性汗腺炎（Hidradenitis suppurativa, HS），其中的壞疽性膿皮病及化膿性汗腺炎是罕見的皮膚免疫疾病。

無固定的治療方式 依症下藥改善不適

目前對於PASH症候群，並無固定的治療方式，而是依病患臨床症狀、病灶嚴重程度及是否有合併症等，來選擇治療傷口方式，並以局部或全身性藥物治療來抑制全身的免疫反應，以達到控制病灶的發展，但無法根治。

初期表現類感染性皮膚病 延誤治療恐惡化

PASH症候群初始表現有時類似感染性皮膚疾病，但治療方式完全不同，延誤診治往往會讓病情極度惡化；而使用多種高劑量全身免疫抑制劑治療又會增加感染的風險，更讓此病症的治療常陷入進退兩難的局面，此時唯有細心觀察病灶演變與追蹤各項檢驗數據，才能避免嚴重副作用發生；該病臨床罕見，早期診斷尤其困難，因此有經驗的醫師甚為重要。

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資料來源：健康醫療網

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