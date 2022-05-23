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新生兒篩檢很重要 「蠶豆症」寶寶照護多留意

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

平安順利生下健康的寶寶，迎接新生命的到來，是為人父母最大的喜悅，而「新生兒先天性代謝異常疾病篩檢」是寶寶出生後的第一次健康檢查，所有寶寶出生滿48小時就需要做新生兒篩檢，如篩檢結果為陽性，並不代表確定罹患該項疾病，只要在接獲通知時，儘早安排寶寶接受進一步確認檢查，部分先天性代謝異常的疾病，就能及早發現並妥善治療。

新生兒篩檢項目 「蠶豆症」最常見

新生兒先天性代謝異常疾病篩檢，只要出生滿2天，採取微量腳跟血，就可以完成21項疾病篩檢。依台灣國民健康署統計，2021年發現異常個案數3566人，其中G6PD（俗稱蠶豆症）有3176人占最多，這也是台灣地區常見的遺傳性疾病，大約每100個寶寶就有3個。

蠶豆症生活要注意 一不小心恐致病發症

>假如寶寶檢查為「蠶豆症」，只要接觸到樟腦丸，甚至只是聞到味道，就可能引發溶血性貧血，因此爸媽需留意別讓寶寶、衣服或用品接觸萘丸（俗稱臭丸；樟腦丸）或其氣味，也不要任意服用藥物，若要使用抹起來涼涼的藥品或乳液（含薄荷醇或類似物質，如尤加利樹精油），建議諮詢醫師或藥師，看病時應主動告知醫師，寶寶患有「蠶豆症」，並在醫師處方下用藥，及早發現就能及時預防，或採取醫療措施。

【延伸閱讀】

100個寶寶中3個有「這病」！　把握48小時做新生兒篩檢

為何新生兒要採足跟血？　出生2天篩檢提早預防傷害

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53825

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https://www.healthnews.com.tw

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