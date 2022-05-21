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美港研究發現：接種疫苗後感染Omicron 可產生更強抗體

記者林則宏／即時報導
台灣第四劑疫苗已正式開打。美國與香港的該研究都發現，若接種過新冠疫苗，感染Omicron並痊癒，將可獲得目前最好的免疫效果。記者胡經周／攝影
台灣第四劑疫苗已正式開打。美國與香港的該研究都發現，若接種過新冠疫苗，感染Omicron並痊癒，將可獲得目前最好的免疫效果。記者胡經周／攝影

香港商業電台報導，香港大學與香港中文大學兩所醫學院聯合研究發現，接種過新冠疫苗者在感染Omicron後，能對其他種類變種病毒產生更強烈和廣泛的中和抗體反應。

《自然》雜誌近日發表的一篇研究報告也指出，在沒有接種疫苗的情況下，Omicron的感染在小鼠和人類體內誘導的體液免疫反應非常有限。但在接種疫苗的樣本中，感染Omicron並痊癒者，將可獲得目前最好的免疫效果。這項研究是由美國醫學研究機構Gladstone Institutes的學者們所完成。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，這項研究從去年4月開始。在追蹤已接種新冠疫苗者中，部份出現「突破性感染」，他們除感染原始病毒，也有感染Omicron BA.1或2，研究觀察有接種疫苗與未接種疫苗的區別。

基本上未接種疫苗者一旦感染Omicron BA.1或2，抗體水平都不高；但若已接種疫苗，抗體可以達到320個單位，比未接種疫苗感染者所產生的抗體水準高出6倍。就算抗體隨著時間下降，最少有6至9個月再度遭受感染的機會會大為減低。若是未接種疫苗，由於抗體水平低，則有再次遭受感染的風險。

研究還發現，接種疫苗後感染Omicron病毒，也能更有效對付Beta、Delta及原始病毒。但若未接種過疫苗，就沒有「交叉保護」。

中國財新網報導，Gladstone Institutes的研究也發現，接種過疫苗的人，如果在疫苗接種完14天後感染Omicron或Delta（即「突破性感染」），其體內的血清對所有實驗變種都會顯示出非常高的中和滴度，代表他們對這些變種有了更強的免疫力。

量化來看，中和滴度是接種完輝瑞疫苗加強針的10倍。這也就意味著，感染病毒且接種了疫苗，可以產生「混合免疫」的效果。

研究人員認為，對於接種過疫苗的個體來說，感染Delta或Omicron可有效誘導自身的免疫，從而增強個體對其他新冠變種的免疫能力。在多價疫苗策略中，或許可以加入與Omicron或Delta的免疫原考量，從而更好地抵禦未來的新冠變種。

疫苗 Omicron 香港

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