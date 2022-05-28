專家觀點／偷吃「禁果」 得糖尿病？

糖尿病友經常為了吃什麼水果而傷腦筋。營養師建議，可選擇奇異果、蘋果、柳橙等高營養密度、低升糖指數的水果。(本報資料照片 )

一男一女走進診間。醫師：「怎麼這次血糖 那麼高？」女生：「他偷吃了『禁果』！」醫師：「『禁果』？你們不是……？」男生：「我是偷吃了『禁果』！」女生：「上次看診，你說他很多甜的水果不能吃，偏偏他喜歡偷吃這些『禁果』！」原來我會錯意了，以小人之心度君子之腹。

糖尿病 是全世界最普遍的成人病，平均每四至五人就有一位糖尿病。正常人不管吃了多甜的食物，兩小時後，血糖一定降至140mg/dl以下，這是一個全自動化的控制系統。這個控制系統的每一個環節出了問題，就會發生血糖過高的現象，醫學 上稱為糖尿病。

糖尿病的發生可能是胰臟不能製造胰島素所致，這種通常是先天的，一輩子要打胰島素才能控制血糖，醫學上稱為第一型的糖尿病。也有少數的病友是胰臟受到病毒或其他因素破壞，不能分泌胰島素。

最常見的糖尿病稱為第二型的糖尿病，胰島素通常足夠的，但無法進入細胞內使血糖降低，通常發生在中年以上，大都有遺傳體質或缺乏運動，或其他因素，胰島素不能進入細胞內。

因此，藉由運動、飲食控制，可以在糖尿病初期控制血糖，但隨著病程發展，光飲食控制及運動是不足的，這時就需要口服降血糖的藥物了。

在飲食控制中，攝取一些血糖不易馬上升高的食物很重要，有些水果糖度很高，吃了下去，血糖一下飆高，即使服藥控制，效果也不太好，這些食物稱為高GI值食物，也是所謂「禁果」。

人之欲望很難控制，偶爾偷吃一下「禁果」，對健康大致沒有大礙，但如果讓血糖一直很高，人體器官就好像浸泡在糖水中，很多器官就會敗壞，例如腎功能受影響、視網膜受傷害，血管也會動脈硬化逐漸狹窄，造成心肌梗塞，或下肢血管堵住而必須截肢。

總而言之，人體的自動控制系統壞了，改為「手動」方式控制血糖，但能矯正多少，就靠你是否有運動、規律服用藥物，是否有偷吃「禁果」，在在影響你的生命，不可不慎。