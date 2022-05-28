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服藥控糖12年無效 打胰島素才改善

邱宜君
使用三種口服藥，血糖無法達標，宜採胰島素治療。(本報資料照片)
使用三種口服藥，血糖無法達標，宜採胰島素治療。(本報資料照片)

71歲的陳太太得糖尿病12年，過去幾年服用了三種口服藥，糖化血色素都無法達標，常衝破8.5％，原本不願意用胰島素的她，後來視網膜病變，開始加上胰島素注射，經過三個月，糖化血色素顯著降低，口服藥也可減量，讓她忍不住說「早知如此、何必當初。」

英國大型研究發現，糖化血色素降低1％，可以降低12%中風機率、14%心臟衰竭機率、19%白內障機率、37%小血管病變機率、43%下肢截肢或致命周邊血管疾病機率。

糖尿病關懷基金會執行長、台大醫院內科部代謝內分泌科臨床教授李弘元表示，台灣健保規定，第二型糖尿病病人若已用三種降血糖口服藥，仍無法理想控制血糖時，宜考慮給予胰島素治療。文獻指引建議，因為用三種藥還無法達標，即定義為「口服藥治療失效」。

三種藥都無法控糖，就不得不啟用胰島素，但若能更早啟用，效果更佳。糖尿病關懷基金會董事長、台北振興醫院新陳代謝科暨營養治療科主任蔡世澤表示，研究報告顯示，糖化血色素還沒有超標太多，例如8％時就啟用胰島素，血糖達標機會較高，但若像一般民眾等到糖化血色素高達11％才啟用基礎胰島素治療，就不容易達標了。過去幾年，台灣第二型糖友糖化血色素達標到7％以下的比率僅一成，遠低於其他亞洲鄰近國家，原因就是啟用胰島素的時機太遲了。

李弘元表示，一項針對302位30歲以上糖尿病患的調查報告顯示，超過五成病人都曾聽過醫師或衛教護理師勸說要打針，但不願意接受。不願意接受胰島素的原因第一名是寄望其他治療方法例如吃藥，第二名是擔心不方便，第三名是擔心引起其他併發症例如洗腎。

李弘元釐清，現在胰島素都是筆型注射針，針頭又短又細，打針比測血糖還更不痛。若吃三種藥還無法控糖達標、糖化血色素超過9%、高血糖症狀明顯者，這三種情況都建議使用胰島素，趕快讓胰臟細胞休養生息、延緩功能下降。呼籲大家不要再猶豫，勇敢接受建議，嘗試使用胰島素。

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