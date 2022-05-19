最佳350婦產醫院 這州8家上榜但這州孕產婦死亡率也高

新聞周刊2022年「全美最好的婦產醫院」共350家醫院入榜，其中八家在新澤西州，包括榮獲五顆星的恩格塢醫院。(醫院官網)

根據新聞周刊(Newsweek)一項2022年「全美最好的婦產醫院」(America’s Best Maternity Hospitals)，總共350家醫院入榜，其中八家在新澤西州 。

報告指出：「這項評估來自三項數據，一項針對婦產科或新生兒照護醫院的經理或醫護人員做的全國性線上調查，並詢問他們推薦的婦產醫院有哪些；與產婦護理相關的關鍵醫療績效指標，如院方執行剖腹產的頻率等；以及最後的患者滿意指數，包括患者對醫院護理人員在應對或溝通上的評價。」

產婦護理的品質在新州 是個長期問題，當地也是全國孕產婦死亡率最高的州之一；其中又以非裔產婦的比率最高，比白人女性多出七倍。

根據「初生缺陷基金會」(March of Dimes)去年秋天公布的一項報告，新州早產兒比率占新生兒的將近十分之一；這當中非裔占比又是最高，達13.4%，原住民占12.2%，拉丁裔占9.8%，白人占8.3%。

該報告僅將新澤西州評為C+等級，只比全國整體平均等級C-高一級。

自新州州長墨菲(Phil Murphy)2017年上任以來，第一夫人譚米·墨菲(Tammy Murphy)也將婦產護理和新生兒健康列為重大議題之一，陸續推動多項措施，包括培育新州婦產護理人員和新生兒健康策略計畫。

以下為新州八家入榜的醫院和報告給予的星等評分：

恩格塢(Englewood)的恩格塢醫院(Englewood Health)，五顆星。

西林區(Westwood)的帕斯卡克谷醫療中心(Hackensack Meridian Health)產婦護理之家，五顆星。

莫里斯頓(Morristown)的莫里斯頓醫院(Morristown Medical Center)，五顆星。

新布朗士維克(New Brunswick)的聖彼得大學醫院(Saint Peter’s University Hospital)，五顆星

沃斯(Voorhees)的維圖亞沃里斯醫院(Virtua Voorhees Hospital)，五顆星。

紐頓鎮(Newton)的紐頓醫學 中心(Newton Medical Center)，四顆星。

布里克(Brick)的海洋醫學中心(Ocean Medical Center)，四顆星

新布朗士維克的羅伯伍德強森大學醫院(Robert Wood Johnson University Hospital)，四顆星。