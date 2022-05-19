我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

精神評估僅談15分鐘 水牛城槍手：美醫療是笑話

「他善良慷慨」 南加槍手室友：對案件震驚但不意外

最佳350婦產醫院 這州8家上榜但這州孕產婦死亡率也高

編譯林梅婕／綜合報導
新聞周刊2022年「全美最好的婦產醫院」共350家醫院入榜，其中八家在新澤西州，包括榮獲五顆星的恩格塢醫院。(醫院官網)
新聞周刊2022年「全美最好的婦產醫院」共350家醫院入榜，其中八家在新澤西州，包括榮獲五顆星的恩格塢醫院。(醫院官網)

根據新聞周刊(Newsweek)一項2022年「全美最好的婦產醫院」(America’s Best Maternity Hospitals)，總共350家醫院入榜，其中八家在新澤西州

報告指出：「這項評估來自三項數據，一項針對婦產科或新生兒照護醫院的經理或醫護人員做的全國性線上調查，並詢問他們推薦的婦產醫院有哪些；與產婦護理相關的關鍵醫療績效指標，如院方執行剖腹產的頻率等；以及最後的患者滿意指數，包括患者對醫院護理人員在應對或溝通上的評價。」

產婦護理的品質在新州是個長期問題，當地也是全國孕產婦死亡率最高的州之一；其中又以非裔產婦的比率最高，比白人女性多出七倍。

根據「初生缺陷基金會」(March of Dimes)去年秋天公布的一項報告，新州早產兒比率占新生兒的將近十分之一；這當中非裔占比又是最高，達13.4%，原住民占12.2%，拉丁裔占9.8%，白人占8.3%。

該報告僅將新澤西州評為C+等級，只比全國整體平均等級C-高一級。

自新州州長墨菲(Phil Murphy)2017年上任以來，第一夫人譚米·墨菲(Tammy Murphy)也將婦產護理和新生兒健康列為重大議題之一，陸續推動多項措施，包括培育新州婦產護理人員和新生兒健康策略計畫。

以下為新州八家入榜的醫院和報告給予的星等評分：

恩格塢(Englewood)的恩格塢醫院(Englewood Health)，五顆星。

西林區(Westwood)的帕斯卡克谷醫療中心(Hackensack Meridian Health)產婦護理之家，五顆星。

莫里斯頓(Morristown)的莫里斯頓醫院(Morristown Medical Center)，五顆星。

新布朗士維克(New Brunswick)的聖彼得大學醫院(Saint Peter’s University Hospital)，五顆星

沃斯(Voorhees)的維圖亞沃里斯醫院(Virtua Voorhees Hospital)，五顆星。

紐頓鎮(Newton)的紐頓醫學中心(Newton Medical Center)，四顆星。

布里克(Brick)的海洋醫學中心(Ocean Medical Center)，四顆星

新布朗士維克的羅伯伍德強森大學醫院(Robert Wood Johnson University Hospital)，四顆星。

新州 新澤西州 醫學

上一則

疫情間少動姿勢不正易脊椎側彎 可做3式運動延緩惡化

延伸閱讀

遭水牛城血案兇手「點名」新州3猶太社區加強保安

遭水牛城血案兇手「點名」新州3猶太社區加強保安
新州婦走出家門收信 遭熊攻擊送醫

新州婦走出家門收信 遭熊攻擊送醫
新州林登市印象福建日 剪紙、茶藝推廣「福」文化

新州林登市印象福建日 剪紙、茶藝推廣「福」文化
新州海岸侵蝕 百年廢棄「幽靈軌道」現蹤

新州海岸侵蝕 百年廢棄「幽靈軌道」現蹤

熱門新聞

招名威實測洗手要20秒以上才夠乾淨，帶走病毒。圖／翻攝自招名威臉書

洗手要洗多久才乾淨？ 學者實測結果告訴你

2022-05-17 05:46
近來一項測試在日本暴紅，民眾可花一秒鐘的時間，評估自身身體狀況。示意圖，非新聞當事照。（本報資料照片）

無法在1秒內唸出6個「他」 專家：2年後恐需他人照護

2022-05-18 18:21
圖片來源 ／健康醫療網

醫師推薦吃「這8種營養」 提升免疫力抗疫

2022-05-17 01:30
長安醫院腎臟科醫師楊雅斐（右）說，腎臟是沉默的器官，常常受到很嚴重的傷害但症狀都不明顯（圖左非當事人）。圖／長安醫院提供

忽略高血壓 40多歲科技經理腎萎縮須洗腎

2022-05-16 05:48
圖片來源 ／健康醫療網

半路尿急褲底濕？當心4大症狀為「膀胱過動症」

2022-05-14 01:35
圖片來源 ／健康醫療網

她臉紅玫瑰斑發作 竟是蠕形蟎蟲惹的禍

2022-05-16 01:30

超人氣

更多 >
李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休

李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休
假民運真情蒐 司法部起訴華裔學者王書君等5人

假民運真情蒐 司法部起訴華裔學者王書君等5人
強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴

強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴
烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出
南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住

南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住