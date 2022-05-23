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男子背痛、下肢無力 …竟是椎間盤細菌感染惹禍

記者胡蓬生／綜合報導
病患因椎間盤感染合併骨髓炎（紅圈箭頭處），造成背部疼痛及下肢無力的情形。（圖：大千綜合醫院提供）
病患因椎間盤感染合併骨髓炎（紅圈箭頭處），造成背部疼痛及下肢無力的情形。（圖：大千綜合醫院提供）

陳姓男子背部疼痛且全身及下肢無力到醫院急診，檢查出白血球和發炎指數異常升高。男子過去手術的胸椎部位出現椎間盤感染合併骨髓炎，但因感染較久，抗生素治療已無成效，因此由骨科及胸腔外科醫師合作以微創胸腔鏡輔助椎間盤的切除和清創，術後恢復良好。

台灣苗栗市大千綜合醫院指出，64歲陳姓病患一個多月前因腰椎狹窄問題曾至其他醫院進行第10及第11節胸椎的椎弓減壓、骨刺清除及椎間盤切除手術，但術後背部持續疼痛。最近他因背部疼痛難耐，且出現全身及下肢無力的情形，因此到大千綜合醫院急診就醫。

醫師抽血檢查發現他白血球和發炎指數異常升高，再透過核磁共振檢查發現，病患過去手術的胸椎部位出現椎間盤感染合併骨髓炎，由於感染時間較久，抗生素治療已無成效，因此由骨科及胸腔外科醫師合作，以微創胸腔鏡輔助椎間盤的切除和清創，術後病患恢復良好、疼痛消除，已順利出院。

劉少政醫師提醒，椎間盤感染如未能及早治療，會造成敗血症及脊髓病變。（圖：大千綜合...
劉少政醫師提醒，椎間盤感染如未能及早治療，會造成敗血症及脊髓病變。（圖：大千綜合醫院提供）

大千骨科醫師劉少政表示，病人出現嚴重背痛或腰痛時，會先抽血檢查判斷是細菌感染脊椎造成，或是一般退化性問題。如果確診為細菌感染脊椎時，初期可用抗生素治療控制病情，但拖延太久才治療，抗生素可能無法改善，就需要以手術介入，這類病人如果未及早治療，可能會造成敗血症及脊髓病變，且感染的骨頭會被細菌腐蝕塌陷，進而影響造成下半身肢體癱瘓無力。

個案陳姓病患受感染的脊椎位置在胸腔，因此手術時使用微創胸腔鏡作輔助，有傷口小、恢復快、減少併發症、疼痛輕微、不影響病人術後活動及呼吸功能等優點，且能順利協助椎間盤切除和清創手術進行，讓患者在術後獲得良好成效。

劉少政提醒，如果出現不明原因背痛或腰痛，且下肢無力、甚至發燒，一定要盡速就醫治療，才不致嚴重惡化影響健康。

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