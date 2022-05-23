男子背痛、下肢無力 …竟是椎間盤細菌感染惹禍

病患因椎間盤感染合併骨髓炎（紅圈箭頭處），造成背部疼痛及下肢無力的情形。（圖：大千綜合醫院提供）

陳姓男子背部疼痛且全身及下肢無力到醫院急診，檢查出白血球和發炎指數 異常升高。男子過去手術 的胸椎部位出現椎間盤感染合併骨髓炎，但因感染較久，抗生素治療已無成效，因此由骨科 及胸腔外科醫師合作以微創胸腔鏡輔助椎間盤的切除和清創，術後恢復良好。

台灣苗栗市大千綜合醫院指出，64歲陳姓病患一個多月前因腰椎狹窄問題曾至其他醫院進行第10及第11節胸椎的椎弓減壓、骨刺清除及椎間盤切除手術，但術後背部持續疼痛。最近他因背部疼痛難耐，且出現全身及下肢無力的情形，因此到大千綜合醫院急診就醫。

醫師抽血檢查發現他白血球和發炎指數異常升高，再透過核磁共振檢查發現，病患過去手術的胸椎部位出現椎間盤感染合併骨髓炎，由於感染時間較久，抗生素治療已無成效，因此由骨科及胸腔外科醫師合作，以微創胸腔鏡輔助椎間盤的切除和清創，術後病患恢復良好、疼痛消除，已順利出院。

劉少政醫師提醒，椎間盤感染如未能及早治療，會造成敗血症及脊髓病變。（圖：大千綜合醫院提供）

大千骨科醫師劉少政表示，病人出現嚴重背痛或腰痛時，會先抽血檢查判斷是細菌感染脊椎造成，或是一般退化性問題。如果確診為細菌感染脊椎時，初期可用抗生素治療控制病情，但拖延太久才治療，抗生素可能無法改善，就需要以手術介入，這類病人如果未及早治療，可能會造成敗血症及脊髓病變，且感染的骨頭會被細菌腐蝕塌陷，進而影響造成下半身肢體癱瘓無力。

個案陳姓病患受感染的脊椎位置在胸腔，因此手術時使用微創胸腔鏡作輔助，有傷口小、恢復快、減少併發症、疼痛輕微、不影響病人術後活動及呼吸功能等優點，且能順利協助椎間盤切除和清創手術進行，讓患者在術後獲得良好成效。

劉少政提醒，如果出現不明原因背痛或腰痛，且下肢無力、甚至發燒，一定要盡速就醫治療，才不致嚴重惡化影響健康。