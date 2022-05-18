我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市疫情升至「高風險」 衛生局促戴N95口罩

紐約州2華生獲美國總統學者

女性沒月經也有慢性下腹痛 物理治療可減輕疼痛

記者王思慧／花蓮報導
經婦科醫師評估診斷過後，骨盆底肌肉筋膜炎患者治療，將會由女性專責技術員協助震波物理治療。圖／花蓮慈濟醫院提供
經婦科醫師評估診斷過後，骨盆底肌肉筋膜炎患者治療，將會由女性專責技術員協助震波物理治療。圖／花蓮慈濟醫院提供

慢性下腹痛是許多女性的煩惱，卻不一定是月經造成，曾有1名女牙醫下腹痛，檢查得知是常要單腳踏板調整病人位置，導致骨盆底肌肉筋膜炎。醫師表示，此病症主要是長期負重、短時間劇烈運動等，除了服藥也可透過物理治療，其中體外震波可改善8成患者疼痛症狀。

台灣慈濟醫院婦產部婦科主任龐渂醛說，造成女性下腹痛的原因很多，可能是很複雜的狀況或源自於各種疾病，包含內膜異位症、巧克力囊腫、骨盆腔發炎等，最容易被忽略的就是「骨盆底肌肉筋膜炎」，需要醫師更多的耐心與專業檢查。

罹患骨盆底肌肉筋膜炎，除了反覆性下腹痛以外，還會伴隨著頻尿、性交疼痛等症狀，大多數病人常被當作骨盆腔發炎、內膜異位症、膀胱過動症或小便感染治療，效果有限，而且還可能會吃下不必要的抗生素等藥物。

骨盆底肌肉筋膜炎是經年累月造成的慢性病，如長期站立負重、先前骨盆受傷或挫傷、生產裂傷等；短期內過度的劇烈運動，或短時間內頻繁爬山，或是長時間下半身用力，都有可能造成。

龐渂醛表示，骨盆底肌肉筋膜炎療程至少需要6至8周，有些嚴重的病人，可能需要3個月的療程才會康復。治療分為藥物治療及物理治療，其中物理治療可選擇溫水坐浴與體外震波，讓骨盆肌肉有效放鬆並解除症狀。

龐渂醛說，體外震波儀是1台可輸出電磁震波的復健儀器，對骨盆底肌肉筋膜炎的病人來說，只需要在會陰部表面施打震波，屬於體外非侵入性的物理治療，一般只會有短暫的酸痛感。做完6至8次療程，約8成的病人得到改善，6成的病人有明顯改善。

花蓮慈濟醫院使用體外震波儀治療「骨盆底肌肉筋膜炎」，只需要在外陰部施行非侵入性的...
花蓮慈濟醫院使用體外震波儀治療「骨盆底肌肉筋膜炎」，只需要在外陰部施行非侵入性的震波治療，就可減緩疼痛。圖／花蓮慈濟醫院提供

肌肉

上一則

喘、咳、血、腫、暈 恐是肺高壓

延伸閱讀

韓一中醫院延泰欽醫師採用針灸推拿中藥治療各種痛症

韓一中醫院延泰欽醫師採用針灸推拿中藥治療各種痛症
經痛影響肛門也抽痛…竟是「子宮內膜異位」惹禍

經痛影響肛門也抽痛…竟是「子宮內膜異位」惹禍
體外震波治療 改善鈣化性肌腱炎

體外震波治療 改善鈣化性肌腱炎
腰痠背痛跑去按摩沒效？這3種治療對症下藥

腰痠背痛跑去按摩沒效？這3種治療對症下藥

熱門新聞

招名威實測洗手要20秒以上才夠乾淨，帶走病毒。圖／翻攝自招名威臉書

洗手要洗多久才乾淨？ 學者實測結果告訴你

2022-05-17 05:46
圖片來源 ／健康醫療網

醫師推薦吃「這8種營養」 提升免疫力抗疫

2022-05-17 01:30
長安醫院腎臟科醫師楊雅斐（右）說，腎臟是沉默的器官，常常受到很嚴重的傷害但症狀都不明顯（圖左非當事人）。圖／長安醫院提供

忽略高血壓 40多歲科技經理腎萎縮須洗腎

2022-05-16 05:48
圖片來源 ／健康醫療網

半路尿急褲底濕？當心4大症狀為「膀胱過動症」

2022-05-14 01:35
圖片來源 ／健康醫療網

她臉紅玫瑰斑發作 竟是蠕形蟎蟲惹的禍

2022-05-16 01:30
營養師黃淑敏（右）提醒新冠確診者避免吃冰淇淋、布丁等甜食，以免喉嚨發炎更嚴重。（圖：南投醫院提供）

確診Omicron靠「這方式」緩解疼痛 營養師：恐更嚴重

2022-05-12 01:56

超人氣

更多 >
周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲
周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命

周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命
東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機
南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案