疫情反覆 口罩不離身 皮膚惡化傷腦筋

選擇適合的口罩對皮膚很重要。(Getty Images)

新冠肺炎疫情 數次趨緩又數次爆發，戴口罩 似乎成為日常的一部分，除了用餐，只要出門在外，人臉一半都得埋在口罩底下，空氣不好，又無法通風，許多人皮膚因此出紅腫、長痘問題，不得不化妝掩蓋，卸妝後卻發現皮膚更差了，因此形成惡性循環。

台灣皮膚專科醫師曾世鳴表示，口罩覆蓋摩擦下，臉部皮膚容易發炎；且皮膚溫度會上升，導致出油量增加而惡化痘痘問題，口罩束帶也容易使耳朵受傷。皮膚是人體的防禦器官，能阻擋外界傷害，但長期過度物理性磨擦與刺激，會讓皮膚角質層破損，表皮水分大量流失而造成皮膚乾燥，進而造成發炎或各種臉部問題，都與皮膚屏障受傷有關。

另一位皮膚專科醫師許哲豪說到，人中、下巴、嘴唇周圍，口罩摩擦、毛孔阻塞、溫熱潮濕，都容易造成痘痘症狀更嚴重，溫度每升高1℃，出油量就增加10%，戴口罩若清潔不乾淨，或彩妝卸妝不完全，毛孔阻塞就容易出痘，皮膚表層菌落生態失衡，痘痘粉刺就容易增加。

悶熱出油 毛孔易阻塞

還有一位皮膚專科醫師陳佩軍提醒，有皮膚狀況，建議先與請醫師確認，是否為口罩帶來的問題。痘痘、酒糟惡化…許多疾病，診斷錯誤導致處置錯誤，反而得不償失。若確認是口罩帶來的問題，最好的處理方式，當然是不要戴口罩，但在疫情期間，這無非天方夜譚，只能先照顧好皮膚為主，選擇適合的口罩，尤其是大小、材質合格。

曾世鳴表示，星動光作為新一代調理肌膚問題的儀器，對於前述每個問題都有相對應的治療改善效果，如星動光可抑制皮脂腺的分泌，藉此控油而改善痘痘的發生；星動光還能抑制皮膚發炎，調節免疫系統，促進膠原蛋白、增強皮膚修復能力，提升皮膚抵抗力。即使在日後疫情緩解，不須戴口罩，星動光也是日常生活良好的保養方式。

許哲豪說，星動光溫和、安全，兼具保養與治療的功能，有別於傳統型雷射，單一波長且高能量，都可能有爆痘的情況發生，星動光以光養膚，利用溫和的光波段，做治療時比較不會傷害角質層，也能改善痘痘、痘疤、酒糟、長期配戴口罩帶來的暗沉現象。

陳佩軍說，患者可以與皮膚科醫師商量，針對不同皮膚狀況做選擇，不管是針對痘痘或者毛囊炎，星動光都能使用。星動光其中一個很大的特色就是打完後沒有明顯的修復期，短時間就能達到皮膚狀況的改善。

反轉老化 保養兼治療

除了應對口罩問題，陳佩軍表示，痘痘出油肌、酒糟肌等出油量較大，也適合使用星動光；輕熟女想要改善皺紋、斑點等光老化症狀，也能利用星動光，額外針對斑點、膠原蛋白流失的狀況作加強；敏感肌膚同樣適合，因為並非使用破壞新生的機制來進行治療，而是保養與保存膚質，老少咸宜。

提到光老化，許哲豪說，星動光在《國際美容及雷射治療》雜誌有篇12年追蹤研究，2000多例受試者中發現，能改善光老化，減少細紋、毛孔減少，同時利用反射式共聚焦顯微鏡後，發覺皮膚表皮與真皮層，都有回春效果，微血管絲也有減少，血管絲減少，泛紅就會改善，是能夠長期使用的安全治療。

有些皮膚問題，就算沒戴口罩，敏感不適也時常發生。曾世鳴舉例，如酒糟性膚質，牽涉許多因素，如免疫系統、神經系統、循環系統與皮膚結構失衡等，這樣的疾病在治療上十分棘手，因為每個人的病因都不同，而星動光利用不同濾片，可以在同次的治療中，給予皮膚完整的照護與調理。酒糟病人在皮膚專科醫師的治療中，輔以星動光的施打，能減少增生的微血管，改善痘痘、臉部泛紅與發炎等問題。

星動光的治療計畫，建議治療間隔為三到四周，治療次數則視病人需求與所要改善的問題而定，如果達到預期目標，治療間隔與次數皆可與皮膚專科討論而做適當調整。

許哲豪建議，初次接觸醫學 美容，或者皮膚敏弱的患者可以考慮使用星動光，其探頭也有分大中小尺寸，治療上更精準，更能針對患部，安全舒適程度更高。

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