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全身型膿疱性乾癬 急症發作可望有解

邵冰如
全身型膿疱性乾癬在急性發作時，需要盡快控制病況，如果未妥善治療或保養，可能出現併發症。圖／123RF
全身型膿疱性乾癬在急性發作時，需要盡快控制病況，如果未妥善治療或保養，可能出現併發症。圖／123RF

全身型膿疱性乾癬（GPP）是一種罕見且嚴重的乾癬，急性發作時會全身出現膿疱合併發燒等嚴重反應。一位50歲企業老闆就因急性反覆發作，不時住院治療，身心俱疲，直到經醫師評估參與新藥的臨床實驗，接受治療後膿疱快速消失，各種不適症狀也減退，讓他期待未來能有機會多一個新的治療選擇，助他與病友們在急性發作期獲得適當的疾病控制，遠離重症威脅。

台灣林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠指出，乾癬類型中以斑塊性乾癬最常見，約占90%，常會出現脫屑丘疹和發紅斑塊病徵；全身型膿疱性乾癬還會出現膿疱，不到5%，但因為急性發作時可能出現嚴重併發症，所以需要積極治療。

全身型膿疱性乾癬雖為罕見，但因可能出現全身性症狀，重則威脅性命。黃毓惠說，全身型膿疱性乾癬的症狀，包括發燒、發冷、疲勞、皮膚疼痛，病患抽血檢查也發現白血球數量增多，發炎指數上升，有患者形容：「感覺身體像著火一樣！」甚至坐著都痛，得擔心擠壓膿疱，小心翼翼。

黃毓惠說，全身型膿疱性乾癬在急性發作時，需要盡快控制病況，但如果未妥善治療或保養，則可能出現併發症；臨床上收治過一些全身型膿疱性乾癬的病人，急性發作時全身起膿疱和發燒，進而引發呼吸和心跳加快等全身性反應，病症嚴重需要住院，對生理和心理都是很重的負擔，尤其這些成人病例正值青壯年，一旦無法工作，或無法照顧家庭，都會備感壓力。她曾收治最小的病患是一名二歲孩童病患，痛苦模樣令人不捨。

目前醫界已發現，全身型膿疱性乾癬與免疫系統中的特定發炎途徑有關。近來國際間已有針對此發炎途徑進行阻斷的生物製劑有機會研發問世，黃毓惠說，從臨床實驗的數據來看，病人打了一次之後，膿疱可快速獲得緩解，治療成果值得期待。

黃毓惠說，針對全身型膿疱性乾癬的治療方式，主要仍會根據病人狀況有不同的選擇，當病人急性發作期間，「未來如果有新藥物可以快速改善病症，讓他們盡快恢復正常生活，重回職場、家庭和學校，絕對是一件好事。」

由於全身型膿疱性乾癬發作時來得急又快，部分患者或照顧者看到膿疱會誤以為自己是感染，沒有得到正確的診斷而無法對症下藥，她提醒應該至皮膚科求診，儘早鑑別診斷，接受治療，降低對生活的衝擊。

全身型膿疱性乾癬在急性發作時，需要盡快控制病況，如果未妥善治療或保養，可能出現併...
全身型膿疱性乾癬在急性發作時，需要盡快控制病況，如果未妥善治療或保養，可能出現併發症。(Getty Images)

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