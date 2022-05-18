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肩膀疼痛、手不舉 僵直性脊椎炎惹禍

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

28歲的妍妍在餐廳從事服務員工作，某日早上起床時，突然發現雙肩異常疼痛無法正常抬手，起初以為是工作經常端盤子不慎受傷所致，至住家附近的骨科診所治療，經超音波檢查後發現是滑囊炎，使用消炎止痛藥後症狀仍沒改善，上班工作後連膝蓋及腳踝都出現疼痛，甚至有足底筋膜炎跟虹彩炎等症狀，只好請假在家休息。最終經轉介至醫院風濕免疫科檢查診斷，才發現是罹患「僵直性脊椎炎」。

下背疼痛是警訊

收治個案的台灣天主教永和耕莘醫院風濕免疫科郭姵邑醫師表示，僵直性脊椎炎通常好發在20至30歲的男性居多，與家族病史有關，若父母其中一位是僵直性脊椎炎患者，則會有50%的機率遺傳給下一代。患者初期主要出現晨間僵硬或下背痛等症狀，若沒有及早發現治療，可能會因背部嚴重沾粘，脊椎變得像一節一節的竹竿，導致終身駝背或抬不起頭。

郭姵邑醫師補充，僵直性脊椎炎除了造成下背疼痛外，還會侵犯其他周邊關節如膝關節、踝關節及腳跟處等部位，另外也會伴隨其他共病產生，最常見的就是虹彩炎、發炎性腸道疾病及乾癬性關節炎等症狀，因此呼籲民眾若出現長期下背痛，就應儘早到醫院風濕免疫科檢查。

生物製劑介入治療 有效緩解不適

郭姵邑醫師指出，由於僵直性脊椎炎病程進展緩慢，若患者下背痛持續3個月以上且經休息都無法緩解，X光片檢查兩側薦腸關節都有發炎的情形，血液中HLA-B27基因檢驗同為陽性，綜合以上詳細檢查後，即可評估患者是否罹患僵直性脊椎炎。

郭姵邑醫師說明，過去針對僵直性脊椎炎患者的治療，大多先透過第一線非類固醇消炎藥及免疫調節劑來控制病情，若接受3至6個月治療後效果不佳，醫師會協助申請健保給付的生物製劑予以治療，通常都能有不錯的改善效果。臨床研究發現僵直性脊椎炎發炎原因大多與TNF-α蛋白質分泌過多有關，治療可透過腫瘤壞死因子拮抗劑(anti-TNF)生物製劑有效阻斷引起腫脹發炎的TNF-α源頭，減輕患者發炎症狀、改善活動度，提升患者生活品質。

補充營養品諮詢醫師 控制病情不復發

不少民眾會補充提高免疫力的相關營養食品，郭姵邑醫師提醒，若有免疫相關疾病的患者，應先跟醫師討論後再使用，避免造成疾病惡化。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53786

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