4歲女童腹痛、呼吸急促急就醫 竟是「氣喘」急發

（圖：健康醫療網提供）

4歲女幼童因感冒咳嗽，用藥後卻不見好轉，之後因腹痛和呼吸急促，到急診就醫，發現呼吸異常費力且血氧下降，血中二氧化碳濃度也過高，經診斷為嚴重的「氣喘急性發作」。

過敏 體質易患氣喘 急性發作常見胸悶、腹痛

台灣新竹臺大分院小兒部醫師徐瑋襄表示，氣喘是台灣兒童常見的疾病，常發生在兩歲以上有過敏體質的兒童，最常見的發作時間是春秋這樣天氣冷熱變化大且容易感冒的季節，很多小朋友第一次發作的時候都因為太突然、太嚴重而嚇到爸媽。

氣喘常見的表現除了咳嗽（尤其是夜間或清晨會特別嚴重）、呼吸聲很大有咻咻聲、呼吸急促、胸悶外，很多小朋友也會伴隨肚子痛，主要是因為呼吸費力需要用到肚子的肌肉 輔助，進而造成肚子肌肉的痠痛，而往往這個時候就是比較嚴重的氣喘發作了，建議盡快到醫療院所做評估與治療。

「吸入型」類固醇改良劑型 不影響發育、副作用低

如果家中的孩子們已經被醫師診斷為氣喘而需要「吸入型」類固醇控制，徐瑋襄提醒，不要因為害怕類固醇的副作用而自行停止用藥，許多研究指出現在的「吸入型」類固醇是經過改良後的劑型，大多只會在肺部作用，跑到全身的劑量是小於吸入劑量的百分之一，較難造成全身副作用。

反而，若是因為沒有控制氣喘而導致經常性的氣喘急性發作，急性發作時需要使用「全身性」類固醇才能抑制氣管的發炎反應，「全身性」類固醇的劑量遠比平常規則吸入的劑量高出許多，這也是為什麼控制不佳的氣喘本身更容易造成孩子們生長發育的問題。

兒童過敏原篩檢 幫助氣喘、過敏控制

另外，為了更優化對氣喘與過敏體質孩童們的照顧，新竹臺大分院新竹醫院、生醫醫院與臺大總院同步，提供台灣常見過敏原篩檢，希望能幫助更多氣喘、過敏兒童找出正確的過敏原，在日常生活中以避開過敏原，幫助氣喘與過敏疾病的有效控制。

【延伸閱讀】

梅雨季溫差大、濕度高！醫師提醒：注意這4種「梅雨病」

「3招」控制氣喘！ 遠離致命危機

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53749

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw