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「Omicron是兒科急診大挑戰」 醫曝兒童染疫2症狀

記者朱冠諭／桃園報導
林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰提醒，Omicron不同於流感，對兒科急診是一大挑戰。本報資料照片
林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰提醒，Omicron不同於流感，對兒科急診是一大挑戰。本報資料照片

台灣民眾普遍認為接種疫苗後感染Omicron病毒僅是輕症，但林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰提醒，Omicron不同於流感，對兒科急診是一大挑戰，即使致病性可能很低，也可能導致嚴重疾病與死亡，在兒童身上甚至會發生嚴重的哮吼或中樞神經系統的感染。

吳昌騰在臉書發文表示，根據香港的研究，Omicron病毒在上呼吸氣道中的複製速度更快，在肺部複製速度較慢。在感染24小時後，在支氣管中，Omicron的複製速度超過了Delta病毒和原始 SARS-CoV-2病毒株70倍；染疫後48小時在呼吸道組織中傳播水平也高於Delta。

吳昌騰指出，美國兒童醫院的研究表示，Omicron引起的哮吼可能會很嚴重，臨床治療過程中，需要更多的類固醇及藥物，而病人疾病的嚴重程度不僅取決於病毒複製，還取決於宿主對感染的免疫反應，這可能導致病人自身免疫系統失調，形成「細胞因子風暴」。

吳昌騰表示，雖然新冠肺炎主要是呼吸道疾病，但許多患者也出現神經系統症狀，過去就有研究顯示，SARS-CoV-2一旦到達下視丘，就能穿透血腦屏障與各種神經迴路，使病人出現急重症風險；在下視丘被侵襲的情況下，就容易發生盜汗、噁心、高燒和食慾不振症狀。

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