頭痛蔓延到下巴、眼眶 竟是中耳炎作怪

右側急性中耳炎，耳膜嚴重紅腫，中耳腔內有液體。（圖：陳建志提供）

一名48歲女性，只要天氣變冷、空氣太髒或感冒，不僅僅鼻塞、流鼻水和打噴嚏，右半邊頭部還會感到悶脹，會蔓延到下巴、頰部及眼眶周圍。嚴重時，會一陣一陣地抽痛，惡心想吐，得服用止痛藥，臥床休息。

近半年來，她幾乎天天頭痛，照三餐服用止痛藥，與人交談時，覺得右耳外面好像隔著一道牆，會聽不清楚。

耳膜紅腫 有輕度聽障

就醫時，患者右側耳膜紅腫，聽力檢查顯示右耳有輕度傳導性聽力障礙，鼓室圖顯示中耳病變，電腦斷層檢查顯示右側顳骨乳突竇內黏膜增厚。我告訴她：「您的頭痛是中耳炎所引起的！」她很驚訝地問：「中耳炎為何會引起頭痛？」

原因一：牽連性顳部痛

三叉神經下頜分支，在顱底處，會分出一支耳顳神經，沿著淺層顳部動脈，向後上方分布於顳部，支配前方耳殼、前上方外耳道及前上方耳膜的感覺。倘若過敏 發作或病毒感染，例如感冒等，引起中耳發炎，且嚴重化膿，耳膜跟著紅腫，刺激上面的三叉神經末梢，在訊息傳回腦幹的過程中，使患者以為是右側顳部疼痛。

原因二：牽連性中顱窩腦膜痛

三叉神經之下頷分支，在顱底處，還會分出一支腦膜支，向上通過棘孔，進入腦部，順著中腦膜動脈，分布在中顱窩的硬腦膜上，其中的一個小分支，會繼續走在顳骨前方，最後鑽進去，分布於乳突竇（顳骨氣房）內。倘若中耳發炎，阻礙乳突竇的引流，黏液積滯，細菌孳生，加重發炎，刺激黏膜下的三叉神經末梢，在訊息傳回腦幹的過程中，使患者以為是頭顱內中顱窩的腦膜疼痛。

原因三：誘發偏頭痛

患者本身具有偏頭痛體質，中耳發炎續發乳突竇炎，或是耳膜紅腫，刺激三叉神經末梢，訊息傳回腦幹，或是使它們分泌出降血鈣素基因相關胜肽激素 (CGRP)，經由三叉神經血管疼痛反射機制，誘發偏頭痛；發作時會劇痛，位置可能會跟耳疾處不同，改變姿勢會使病症加劇，會怕光怕吵，也會惡心想吐。

原因四：併發顱內感染

中耳炎續發乳突竇炎，發炎繼續朝向顳骨內側岩尖部（三角錐體的尖端）進展，不僅變成骨炎，還會突破骨性屏障，感染腦膜及顱神經，不僅右半側頭痛、臉痛及耳痛，還會複視，稱之為格拉代尼果氏（Gradenigo）症候群，嚴重時，會失去意識或癲癇發作。

止痛藥治標 須抗生素治療

中耳炎所引起的頭痛，止痛藥及偏頭痛預防性用藥都只能治標，治療仍以抗生素及副腎皮質素為主，必須盡快抑制黏膜發炎腫脹及細菌感染，打開交通氣道，排出黏液，方可避免顱內併發症 及聽力障礙；再不行，就只能進行耳膜切開術，直接對中耳腔進行引流。該患者在規則且持續地接受治療後，大約一周左右，頭痛迅速緩解，不必再服用任何止痛藥。（作者為台灣義大癌治療醫院耳鼻喉科兼任主治醫師）