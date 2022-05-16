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不耐「安眠藥」副作用？熟女求助中醫治失眠

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
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45歲的陳女士，因家庭與生活經濟壓力，有長年焦慮及失眠的問題，需服用抗焦慮藥物及安眠藥才能入睡，但伴隨而來的是次日疲倦嗜睡感、頭暈及便秘等副作用，影響工作甚巨，因而尋求中醫協助治療；經針灸與中藥治療兩個月後，目前不需安眠藥就能順利入睡，讓她擺脫藥物副作用，也能睡得安穩。

25%成人曾失眠 身心理、環境影響大

台灣台南市立醫院中醫部醫師王怡婷指出，根據台灣睡眠醫學會的調查，台灣慢性失眠盛行率為10.7%。失眠會影響身心健康，增加憂鬱焦慮情形、降低工作效率，在台灣的成人中有失眠經驗者占了25%，而在女性更為嚴重。

而造成失眠的原因有很多，除心情抑鬱外，其他像是女性更年期、男性攝護腺肥大、睡眠呼吸中止症、不寧腿、睡前飲用含咖啡因飲料、睡眠環境不佳或是輪班造成的時差等，都可能導致失眠。

針灸與中藥治療 助改善睡眠品質

醫學研究亦證實針灸可以有效改善睡眠品質。王怡婷醫師取太衝穴及合谷穴，疏通全身氣機；選用神庭穴寧神醒腦，緩解疲倦嗜睡的副作用；選用四神聰，改善睡眠品質及緩解焦慮。

另外根據臨床四診辨證，陳女士情志抑鬱、遇事不順常嘆息或易怒、容易疲倦是屬於肝鬱血虛的證型，故選用加味逍遙散為主方疏肝解鬱，再加上百合、柏子仁、夜交藤、茯神等藥寧心安神，以改善睡眠。

專業醫師評估 找出病因對症治療

許多民眾都有失眠的經驗，王怡婷建議，若有失眠困擾須經專業醫師評估，找出造成失眠的真正原因，才能對症治療；此外，良好睡眠環境，如減少臥室噪音、使用窗簾隔絕光線、選用合適的枕頭，加上良好睡眠習慣，保持規律的清醒及睡眠作息，午睡盡量不超過一小時等都是改善睡眠品質的重要環節。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53729


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