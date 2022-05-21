痔瘡長期出血恐嚴重貧血 4級症狀療法各不同

醫師提醒，便祕、痔瘡除靠藥物緩解，也要搭配均衡飲食、充足睡眠與運動，若持續無法改善，可考慮手術治療。（圖：台灣羅東博愛醫院提供）

痔瘡是許多人難以說出口的隱疾，不少病人罹患後更會不好意思前往就醫。根據台灣成功大學醫學 院附設醫院統計，台灣民眾罹患痔瘡機率高達86%。醫師表示，隨著年紀增長，肛門痔瘡結締組織慢慢退化無力，痔瘡就會慢慢膨出，加上任何會造成肛門壓力升高的狀況，痔瘡症狀就會出現，包含懷孕、便祕、長時間久坐、纖維攝取不足及經常搬運重物。

台灣國泰綜合醫院暨內湖國泰診所大腸直腸外科主治醫師陳雨農指出，無痛性的出血是痔瘡常見的症狀，大多是上廁所時混著大便排出，長期的出血，會造成病人嚴重貧血產生心悸、頭暈、虛弱等症狀。痔瘡出血與大腸直腸癌出血症狀類似，須立即到直腸外科門診評估，並做大腸鏡檢查來鑑別診斷。其他常見症狀還有大便失禁、肛門濕黏、搔癢、腫痛感、異物感等。

此外，痔瘡也有分級列表，陳雨農說，肛門齒狀線以上的稱為內痔，齒狀線以下的稱為外痔，內外痔都有的稱為混合痔。依照內痔脫垂的程度可分為四級，第一級內痔不會脫垂到外面；第二級為排便或用力時痔瘡會脫垂至肛門外，但便後會自行復位縮回肛門內；第三級為排便時會脫出且須用手復位；第四級為痔瘡脫垂且無法復位的狀態。

陳雨農也逐一建議四級症狀該如何治療。

第一級症狀，患者需要增加纖維與水分攝取、規律運動習慣、避免久坐久站、少吃油炸等刺 激性食物，搭配藥膏或栓劑，多半症狀會逐漸改善。

第二級、第三級症狀，除了生活型態調整之外，用藥後症狀持續，可接受門診手術 包括內痔橡皮筋結紮、紅外線、硬化劑注射。目前醫院有「雷射痔瘡微 創手術」，只需要極小的傷口，使用雷射光纖將內痔燒灼使其萎縮，有傷口微小、術後低疼痛感、免住院及恢復快的好處。

第四級症狀，痔瘡完全切除手術是建議的方式，唯術後的傷口腫痛會持續數周，醫院可自費使用超音波刀或組織凝集刀，減少術中術後的出血及傷口的腫痛感，加快恢復。

至於痔瘡術後的併發症 ，陳雨農表示，常見的併發症有包含，出血，約1%發生率，有時發生在術後12周，回家排便時太用力傷口裂開造成；尿液滯留，發生率約30%，在術後當天與隔 1天最常發生，與麻醉及傷口腫脹有關，多半自行緩解，少數人需短暫放置尿管；排便失禁，發生率約2%；肛門狹窄，發生率約1%。

最後，陳雨農強調，痔瘡本身是良性疾病，但發作起來會讓人痛不欲生，正常生活作息，多喝水，多吃蔬果，培養運動習慣，是遠離痔瘡的不二法門，才不會有「痔」難伸喔。

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