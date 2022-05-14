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高醫大醫師陳彥旭提醒 輝瑞口服藥晝夜有分 千萬別嚼碎

記者王昭月／ 高雄報導
高醫感染內科主任陳彥旭提醒，服用輝瑞抗病毒口服藥不可咬碎。記者王昭月／翻攝
高醫感染內科主任陳彥旭提醒，服用輝瑞抗病毒口服藥不可咬碎。記者王昭月／翻攝

疫情嚴峻，台灣中央已採購70萬人份輝瑞Paxlovid口服抗病毒藥物，但高雄醫學大學附設中和紀念醫院感染內科主任陳彥旭提醒，此藥需經醫師諮詢開立，且需注意交互作用等使用禁忌，服用時不可嚼碎，否則會使藥物濃度不足。

陳彥旭表示，Paxlovid含有兩種成分，Nirmatrelvir1次2顆，Ritonavir1次1顆，每次服用時要3顆一起吃，不可拆開吃，每天吃2次，一共服用5天。服藥時可藥品包裝設計，白天使用黃色分，晚上使用藍色部，重要的是不可咬碎或磨粉，否則藥物濃度會不夠。療程中如果忘了吃，可在8小時內馬上服用，若已超過8小時，則等到下一個服用常規時間再吃。

陳彥旭引用國外研究指出，發病3天內服輝瑞口服藥可減少88.9%的住院或死亡，5天內服用可減少87.8%住院或死亡。副作用包含味覺異常、腹瀉、噁心、嘔吐、頭痛等，但都相當輕微。

他說，發病5天內、輕度、中度及具有重症風險因子的成人與12歲以上確診者都可服用，孕婦經醫師評估也可以使用。但未滿12歲或體重不足40公斤或已轉為重症、需住院的病人，就不適合吃。更提醒，輝瑞口服藥不是預防性投藥，民眾不要囤積或濫用；此外，也沒有核准使用超過5天的療程，因此不要延長用藥，肝腎功能已到末期病患，或重症及插管病人也不建議使用。

他表示，輝瑞口服藥與其他藥物可能有交互作用，民眾服用時務必充分諮詢醫師，讓藥物療程完整。居家照護確診患者經醫師視訊或電話問診評估，若適合使用就會開立處方，並聯繫專責醫院或藥局備藥。

高市目前有19家專責醫院和97家藥局可備藥，可由親友帶著確診者的健保卡跟處方箋領取，或由藥局的藥師協助配送。

輝瑞 藥局 醫學

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