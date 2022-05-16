她臉紅玫瑰斑發作 竟是蠕形蟎蟲惹的禍

圖片來源 ／健康醫療網

30歲的梁先生肌膚長期有丘疹膿皰與泛紅的情況，起初以為是青春痘導致膚況變差，聽信親友推薦開始擦抗痘痘藥，不過肌膚狀況反而愈加惡化，甚至出現皮膚大範圍紅腫與搔癢感，至皮膚科診所經過專業醫師診斷後，發現搔癢感竟是源自於皮膚長出上百隻的蠕形蟎蟲導致玫瑰斑發生，在配合三個月的療程後，玫瑰斑的問題逐漸好轉，也重拾自信心。

玫瑰斑誘發因素多 過度或不當清潔促使蠕形蟎蟲數增生

台灣皮膚科診所李士虹醫師表示，玫瑰斑俗稱酒糟，臨床上為反覆、慢性的皮膚發炎，症狀為臉部血管擴張、潮紅、丘疹膿皰，嚴重時皮膚組織容易水腫增生造成紅腫，玫瑰斑誘發因素，與生活習慣、食用刺激性食物、日曬、醫美治療、情緒波動、壓力大、免疫力 下降有關，其中，過度清潔或清潔不當，容易促使蠕形蟎蟲數量增生，又因為蟎蟲啃咬皮膚表皮引起發炎反應，影響玫瑰斑惡化。玫瑰斑好發族群以女性為大宗，男女比例約1:5，其中，越成熟文明的社會，玫瑰斑發生比例越高，主因是人們過度清潔保養造成肌膚破壞，導致慢性發炎、皮膚敏感，以台灣來說，除社會發展高之外，在環境、溫度、濕度的影響下，也提高誘發玫瑰斑的發生比率。

皮膚出現敏感紅腫 應尋求專業醫師診斷

玫瑰斑可分為四個類型，分別是紅斑血管擴張型、丘疹膿皰型、眼睛型、鼻瘤型：

♦紅斑血管擴張型：臉部出現片狀泛紅、熱、漲、腫、痛的感覺。

♦丘疹膿皰型：皮膚冒出疹子、像青春痘的白色小膿皰。

♦眼睛型：眼睛有灼熱感、乾澀、發炎的症狀，睫毛根部出現像頭皮屑的異物。

♦鼻瘤型：鼻子軟組織增加，造成腫脹變形，好發於男性。

玫瑰斑有泛紅、膿皰、腫脹等症狀，容易與脂漏性皮膚炎、青春痘、異位性皮膚炎、接觸性皮膚炎等皮膚疾病混淆，若臉上出現敏感不適的狀況，建議請專業皮膚科醫師做診治，對症下藥才是挽救肌膚的不二法門。

李士虹醫師呼籲，治療玫瑰斑除了透過口服、外用藥物之外，平時應避免熬夜、日曬、去角質、飲酒、食用辛辣與咖啡 因食品來防止玫瑰斑惡化，保養方面應溫和簡單，清潔臉部以冷水沖洗，避免溫熱水刺激肌膚，減少破壞皮膚角質層不做去角質，建立正確的生活飲食與保養習慣，可有效降低及預防玫瑰斑發生。

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