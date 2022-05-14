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上背痛以為拉傷 檢查後是胃潰瘍

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

55歲的張先生近3個月來常覺得後上背痛，最近痛到掛急診，確診為胃潰瘍和胃食道逆流，但胃不會痛，竟然痛到上背，而且只要糯米類食物吃多了就會上背劇痛。衛福部彰化醫院肝膽腸胃科醫師蔡安順表示，胃痛大部分表現在上腹部，確實有少部分個案會出現轉移痛而痛在上背，而且引發胃痛的地雷食物常因人而異。

胃食道逆流出現上腹痛 即是轉移痛所致

蔡安順醫師表示，大部分的胃潰瘍患者會上腹痛，胃食道逆流則常會出現心窩痛、胸悶、灼熱感，俗稱「火燒心」的症狀。本起個案張先生的胃潰瘍及逆流性食道炎還滿嚴重的，但他竟然不會上腹痛，而是出現上背痛，這類個案在臨床上比較少見，那是因為胃的神經和上背的神經有所重疊，造成大腦中樞的誤判，以為病灶在上背，一般稱之為轉移痛，其他如膽囊、胰臟的疼痛也有可能出現轉移痛而痛在肩膀、上背等地方。

蔡安順醫師說，上背痛可能是心血管疾病，也可能是食道或肺部腫瘤、膽結石、胰臟炎等，或是本起個案的胃病，也可能是肌肉受傷，需要時必須一一排除才能確診。

胃病勿折磨 找出引發原因

蔡安順醫師指出，胃病患者最好不要吃辣的、油炸的東西，以及甜食、咖啡、茶、巧克力、糯米類等刺激性或難消化的食物，容易因分泌過多的胃酸或刺激傷口，造成胃痛更嚴重。

此外，在臨床上，有人一吃甜食就胃痛、有人一喝酒就胃痛，也有人不能吃粥，容易造成胃劇痛，本起個案的張先生則是對糯米類製品特別敏感。胃病患者的地雷食物不盡相同，大致而言，要避開刺激性或難消化的東西，一旦知道自己不能吃什麼東西，最好就不要多吃，以免引發胃劇痛，折磨自己。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53694

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