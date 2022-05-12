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左肩疼痛吃藥針灸都沒用 醫師：肌腱長結石

記者胡瑞玲／台北報導
醫師表示，關節疼痛也有長結石的可能，可透過震波治療來改善症狀。記者胡瑞玲／攝影
醫師表示，關節疼痛也有長結石的可能，可透過震波治療來改善症狀。記者胡瑞玲／攝影

台灣一名65歲的快炒店老闆李小姐，長期受左間疼痛之擾，起初以針灸方式治療，後轉神經內科吃藥3個月，但仍無法徹底改善，經檢查後才發現肌腱內長了結石，但李女不想手術，因此改做震波治療。醫師表示，鈣化性肌腱炎是個棘手且惱人的疾病，而震波治療是個有小且耗時短的選項。

李女表示，左肩疼痛已一年，起初道中醫就診，接受針灸治療半年以上，雖可稍緩解疼痛，但無法痊癒，轉而求助神經內科，藥物治療3個月，有吃藥時疼痛就會減輕，但沒吃藥的話疼痛如常，期間雖斷續復健治療，但仍無法改善。

李女說，今年3月初症狀轉為劇烈疼痛，常常半夜輾轉難眠，每晚一定會被痛醒，因此再轉而求助骨科，經磁振造影檢查後顯示，左肩旋轉肌腱有輕微撕裂傷，合併有一顆10*3 mm橄欖球狀的鈣化（俗稱結石）。由於她不想動手術，因此轉至北市聯醫中興院區復健科做進一步震波治療。

復健科主任武俊傑發現，李女肩關節活動度受限，棘上肌腱附著於肱骨頭部位有明顯壓痛點，倒罐測試（empty cane test）也有顯著疼痛。除教導肩關節運動以減緩沾黏現象外，也安排震波治療。儘管震波治療為自費項目，但經解說後李女也願意一試。

武俊傑表示，第一次震波治療後一周，李女疼痛明顯改善，可一覺到天亮，疼痛減輕5成，再執行一次震波治療，一個月後僅剩某一角度輕微疼痛，李女自述已緩解九成，並遵從醫囑，每日做關節運動。武說，鈣化性肌腱炎是一個棘手且惱人的疾病，而震波治療在眾多治療方式中，確實為一效果佳且耗時短的選項，每次5至10分鐘，接受2次震波治療即可顯著改善。

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