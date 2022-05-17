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症狀似憂鬱症…「失親之痛」逾2個月 及早就醫

振興醫院醫師袁瑋
振興醫院銀光學苑主任袁瑋(左後)與銀光學苑的長者。（記者林澔一／攝影）
振興醫院銀光學苑主任袁瑋(左後)與銀光學苑的長者。（記者林澔一／攝影）

至親摯愛離世，許多人也因此走過死蔭幽谷，事後復原療癒期並沒有時間表，關乎個人性格、親人離世原因、兩人關係等諸多因素。

台灣振興醫院老年精神專科醫師袁瑋說，親人離世的傷慟反應和憂鬱症的症狀有點像，都會悲傷、煩躁、失眠、胃口差、對世事失去興趣。兩者會有共病狀況、模糊期。

大致來說，憂鬱症比較病理性，對很多事的想法都負面、自責，覺得自己不好；但是失落悲慟是針對失去摯愛這個人，想法上還是不同。

要不要就醫無關是否罹患憂鬱症。只要你感到痛苦是無力控制的、你過得並不好，時時感到悲傷、無法專注、找不到生活意義，當情況持續一、兩個月或症狀影響生活，就建議就醫。

袁瑋指出，大家擔心就醫就要吃藥，其實就醫不一定會開藥，但會有專業的評估和轉介，例如轉由諮詢師協助，或是服用鎮定劑，讓生活專注、好入睡、不要整天煩躁，協助當事人工作、家庭關係可以逐漸穩定。

袁瑋也有自己的哀慟故事—在爺爺離世後，袁瑋有四、五個月受憂鬱症所苦。爺爺過世時袁瑋還是實習醫師，她體驗到醫療的有限，後來選擇身心科，選擇扮演陪伴與照顧多於治療的身心科醫師角色，甚至致力於老年身心醫學，開辦延緩長輩失能課程的「銀光學苑」，都和爺爺的離開有關。

振興醫院老年精神專科醫師袁瑋／口述 張瀞文／採訪整理

憂鬱症 醫學 失眠

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