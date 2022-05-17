思覺失調症 把握5年黃金治療期

思覺失調症患者若及早發現及早治療，有機會回復到正常生活。（本報資料照片）

一名年僅20多歲，大學剛畢業的男性，因情傷開始有憂鬱的情形，然而一段時間後，卻出現幻聽，甚至無法正常工作，家人帶至精神科就醫，這才發現罹患了「思覺失調症」，所幸經長效針劑治療後，病況穩定許多，不再有症狀，現在已恢復正常上班和社交活動，甚至可以獨自在外生活，家人也相當放心。台灣台南奇美醫學 中心精神醫學部成癮防治科主任張志誠表示，思覺失調症沒有大眾想的可怕，「只要把握5年黃金治療期，患者也有機會能恢復正常生活。」

患者沒病識感 難有警覺性

張志誠醫師說明，「思覺失調症」是一種大腦疾病，會造成認知功能障礙，患者常出現邏輯思考異常、妄想、幻覺等症狀，現今可透過藥物及復健治療，幫助患者回到正常的生活軌道。

思覺失調症疾病成因尚未完全清楚。目前的證據指出，腦中的神經傳導物質「多巴胺」分泌出了問題，可能與基因、心理因素或環境影響有關。通常好發年紀為青少年或成年早期，患者由於認知功能出現障礙，病識感並不高。張志誠醫師指出，「對患者而言，幻聽的現象就如同一般人在對話時所聽到的真實聲音，是再真實不過的感受，因此他們不知道自己生病是很常見的。」

不應歧視 、恐懼生病的人

然而目前社會的氛圍對思覺失調症仍有污名化的標籤，患者常遭歧視、不平等待遇，「原本藉由精神科治療就能改善病情，卻因社會氛圍，使患者害怕面對，反而延誤就醫，這對本人和社會都是傷害。」張志誠醫師坦言，從過去研究文獻看來，思覺失調症患者成為暴力受害者，遠比暴力加害者要來的多。

精神疾病患者的暴力攻擊風險，與酒精、毒品 使用、以及未接受精神科治療等因素最有關連。也就是說，接受精神醫療可以有效降低受症狀影響的暴力行為，大眾應鼓勵他們及早就醫、接受治療，「仇視病人並沒有辦法讓他們獲得更好的治療。」張志誠強調，思覺失調症病友仍處於社會弱勢，僅少數人可以幫自己發聲，若有妥善與穩定的治療，其實他們就與一般人毫無差別。

無法按時服藥 可注射針劑

思覺失調症病友要踏上穩定治療之路，也得靠照護者與大眾支持。張志誠醫師表示，「思覺失調症需要長期治療，也許一開始患者可以每天認真服藥，但久而久之，與你我等人相同，變得容易漏服藥物，服藥便愈來愈不規則。」另外，因受精神疾病汙名化影響，患者在社區生活、職場或校園上班上課時，有可能擔心被周遭朋友、同事、同學等發現，又難以解釋自己的疾病，便可能放棄吃藥。患者也可能因認知功能影響，忘記吃藥，或是認為自己沒有生病，或擔心副作用而拒絕服藥。

「回歸社會、不再復發」是疾病治療的共同目標。張志誠醫師強調，思覺失調症每次發作，等於是不斷傷害大腦，發作愈多次，受損愈嚴重，愈不易恢復，可能會走向「慢性化」的病程，甚至影響後續數十年人生的生活。根據研究，患者在首次精神科住院後，五年內復發比率高達八成，其中復發最重要的預測因子便是中斷服藥。是以，患者應把握發病後的最初五年黃金治療期，早期介入，早期治療，以減少對大腦認知功能的傷害。

如果口服藥物治療有困難，張志誠醫師表示，可以考慮長效針劑的治療，有助提高服藥順從性，可減少口服藥量，甚至有患者可以不用每天吃藥。即使停止治療，相對於口服藥物，可延後疾病再度復發時間。而且，病友只要固定回診打長效針劑，可減少生活中被發現服藥的困擾，也能得到和相同成份口服藥物一樣的效果。

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