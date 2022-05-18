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站立血壓高於坐姿 心臟病風險多2倍

王郁婷

一般來說，因為重力關係，人在站立時血壓（收縮壓）應低於坐姿。最近發表在美國心臟協會《高血壓（Hypertension）》期刊上的研究發現，在18到45歲的高血壓患者中，若站立時收縮壓大幅升高，代表未來罹患心肌梗塞、中風心血管疾病的風險更高，須及早進行血壓控制。

這項研究中，義大利帕多瓦大學的研究人員評估了1207名18至45歲受試者，他們都是未經治療的第一期高血壓患者（定義為收縮壓140-159mmHg／舒張壓90-100mmHg），未服用任何降血壓藥物，且根據他們的生活方式和病史（無糖尿病、腎功能損害或其他心血管疾病），判定發生重大心血管疾病的機率較低。

研究過程，受試者在不同體位姿勢下進行六次血壓測量，其中站立時血壓升高最多的120名（前10%），收縮壓平均增加11.4mmHg，該組受試者增加數字都大於6.5mmHg；其他受試者收縮壓平均下降3.8mmHg。

在平均17年的追蹤期間，受試者發生105起心血管事件，包括心臟病發作、與心臟相關的胸痛以及中風。而站姿血壓升高最多的人，發生重大心血管疾病機率，幾乎是其他人的兩倍。

「研究結果證實了我們最初的假設，從躺著到站立血壓的顯著升高，對患有高血壓的年輕人、中年人有重大意義，可能預示未來重大心血管疾病的發生。」研究主要作者帕多瓦大學內科醫學教授Paolo Palatini說，研究結果也告訴我們，應該測量站立時的血壓，而站立血壓較高的患者，可能要盡早開始積極改變生活方式，甚至以藥物治療。

高血壓 心血管疾病 中風

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