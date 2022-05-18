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蛋白質來源愈多樣 可降低66%高血壓風險

王郁婷
豆、蛋、魚類是優質蛋白質來源。（本報資料照片）
豆、蛋、魚類是優質蛋白質來源。（本報資料照片）

食物中蛋白質的來源和高血壓相關？一項新研究指出，蛋白質的攝取來源愈豐富，愈可能減少成年人罹患高血壓的風險。最近發表在美國心臟協會 (AHA) 《高血壓（Hypertension）》期刊上的研究，發現飲食中蛋白質來源愈豐富（至少四種或更多，來自不同動物、海鮮、植物）的人，相較於單一蛋白質（兩種或更少）來源攝取者，罹患高血壓的風險降低了66%。

中國廣州南方醫科大學研究人員分析了1萬2000多名受試者的數據，這些人都參與中國健康與營養調查，每次調查期間，回報連續三天的用餐狀況與家庭食物清單。受試者需根據八種不同的蛋白質來源攝取量評分，包括全穀類、精緻穀物、加工紅肉、未加工紅肉、家禽、魚、雞蛋和豆類。每個來源一分，每人最多八分。

追蹤六年後，研究人員進行分析，在1.2萬名受試者中，有35%的人罹患高血壓，與蛋白質攝取源少於兩種的人相較，每周吃四種或更多種蛋白質的人，高血壓風險降低66%。

不過研究人員強調，以上結果僅適用於吃「適量」蛋白質的人，一旦大量食用某些食物，例如紅肉、家禽和穀物，就看不到相關益處；同樣的，蛋白質攝取不足的人，高血壓風險也會增加。

每種來源 都有獨特營養

每種蛋白質來源有其獨特的營養素，可以提供心臟健康益處，心臟病營養學家Michelle Routhenstein舉例，「豆類的鉀含量很高，能降低動脈張力、促進血液流動；魚是硒的良好來源，能降低身體發炎和氧化反應，這是導致心臟病和高血壓的兩大因素。」亞特蘭大心臟病專家Barry Silverman博士說，「魚（尤其是魚油）還能放鬆血管並提高胰島素敏感性，這兩者都可降低高血壓風險。」

吃多種蛋白質技巧

1.執行周一無肉日

如果你平時習慣從肉類獲取蛋白質，不妨為自己制定每周一天無肉日，改從豆類、穀物等攝取植物性蛋白質，每周一天的小改變就會對身體產生影響。

2.增加早餐多樣性

在早餐加入多種蛋白質來源並不困難，例如在煎蛋中搭配煙燻鮭魚、雞胸肉、黑豆、蝦子等，就可在一天之始攝取到多樣蛋白質。

3.記錄三餐內容、嘗試新食物

多數人習慣從某些特定食物攝取蛋白質，通常自己不會意識到。建議從記錄自己的三餐內容開始，如果發現自己每天都吃雞肉，請嘗試每周只吃三次，並在剩下的四天中改吃雞蛋、豆類、魚或其他蛋白質來源。

酪梨富含植物性脂肪、蛋白質、胡蘿蔔素與維他命Ｂ群、Ｃ、Ｅ及纖維、礦物質等，營養價...
酪梨富含植物性脂肪、蛋白質、胡蘿蔔素與維他命Ｂ群、Ｃ、Ｅ及纖維、礦物質等，營養價值高。 (取材自ingimage)

高血壓 蛋白質 心臟病

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