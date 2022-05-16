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糖尿病致傷口遲未癒合 血管超音波查出病因

黃寅
糖尿病患傷口久傷不癒，以周邊血管超音波檢查，找到原因後對症治療。圖為示意圖。(Getty Images)
糖尿病患傷口久傷不癒，以周邊血管超音波檢查，找到原因後對症治療。圖為示意圖。(Getty Images)

一名有糖尿病史的50歲男性，因為左腳大拇指傷口遲遲未癒合，經醫師以周邊血管超音波檢查，發現是左腿小腿動脈狹窄造成，轉介心臟內科安排手術打通並穩定控制血糖後，傷口復原良好。

台灣亞洲大學附屬醫院腎臟科醫師陳虹志表示，患者除了糖尿病，還有高血壓、高血脂病史，都容易引起血管鈣化病變，所幸經周邊血管超音波檢查後，發現左股動脈血管內皮出現鈣化，導致血管斑塊、狹窄。緊急執行導管氣球擴張後，已改善下肢遠端血循，避免糖尿病足的發生。

他說，包括慢性腎臟病、透析患者或者副甲狀腺異常者，都容易引發血管中間層鈣化，造成心血管阻塞、心律不整、傷口組織感染等併發症。下肢水腫患者，以往門診通常只能驗腎功能、蛋白尿，常無法找出水腫原因；此時，超音波可以檢查是否有靜脈栓塞、三尖瓣逆流或下肢靜脈瓣逆流等情形，再透過問診來排除藥物副作用、飲食不當等原因，對症下藥治療。

陳虹志提醒，血液透析患者的動靜脈廔管就像是生命線一樣，透過血管超音波評估透析廔管功能不佳的原因，像是動脈端狹窄、阻塞或靜脈狹窄等，同時也能評估廔管成熟度以及血流量，在少數不易打針的透析患者身上，還能幫助調整下針位置、方向跟深度。

他建議，周邊血管超音波具有非侵入性、不用注射顯影劑等優點，在診斷方面能夠快速、即時，可在介入性治療前提供血管的深度、大小、病灶以及血流變化等影像資料，在治療當中更加精準定位，對於醫師治療患者可說是一大助力工具。

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