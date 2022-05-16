名醫經驗談／生活習慣不好 文明病上身

31--醫師工作多壓力大，容易產生「文明病」。圖為示意圖。(Getty Images)

過去因為看診、動刀等工作因素，我的生活習慣並不是很好，有時忙到一邊上廁所同時拿著手機批公文，近幾年身體症狀愈來愈多，像眼睛疲勞、血壓偏高、頭痛、肌肉痠痛或腸胃功能障礙等，後來才發現這是所謂的「文明病」。經調整規律生活和多運動，才讓身體慢慢好轉，也讓我在面對病人時有更多同理心，病人高興、我也高興。

身為醫生 竟也有文明病

其實文明病是由生活習慣引起的疾病，和高血壓 、高血脂或糖尿病 不同。

文明病的症狀通常伴隨不同生活形態，我面對隔天是開刀日、專題演講時，壓力就會很大，心理狀態影響身體，尤其勞心的工作，手術 如果做不完、工作內容困難，甚至演講稿準備匆忙不周全，幾個文明病就會單獨或同時發作。

我在看診過程中，門診人數不太固定，加上消化道外科的病人必須上下檢查台，耗費非常多時間，有40人以上就會非常忙碌，中間無法上廁所、吃飯或喝水，一直盯著螢幕也沒辦法讓眼睛休息。

台北市立聯合醫院仁愛院區消化外科主治醫師、北市府醫務室主任許文章 。(圖：許文章提供)

照定義來說，所謂飲食混亂、作息不正常、睡眠不佳並不是文明病的結果，後續造成的症狀才是結果，所以發現症狀後，就要找出原因，才知道要如何避免。

正念運動 內在安定外在

身為醫師，面對疾病比較不會緊張，接下來就是思考是不是要讓病情「繼續下去」，意思是指血壓高會不會成為高血壓、眼睛疲勞是不是會變成白內障等，就要想方設法處理。

「正念運動」是一個不錯的方法，亦即「全心全意專注當下，讓心靈狀態安定，從內在安定外在」，就可以讓自己壓力不會那麼大，進而改善文明病症狀。

比如說「正常作息」，醫師當了幾十年，現在終於能自己掌握時間，把專注力放在生活或運動，每周末會安排運動，和朋友健走或爬山，盡量配合家庭活動。

再來就是固定早起，每天早上6點半起床，雖然我有設定鬧鐘，但實際上鬧鐘響的次數很少，因為我通常在鬧鐘響之前就會起床。

固定運動 量血壓與體重

尤其重要的是，掌握早起的那段時間，起床後喝溫水、量血壓、血氧與體重。生活習慣上，盡量避免讓文明病復發的事情，平時工作會正常休息，假日安排固定運動，周末也有教會活動，讓心靈空間比較輕鬆，這些壓力的釋放，對於身體健康和面對周一的工作，都很有幫助。

一個醫師最重要的就是「同理心」，很多長輩都喜歡到我的門診來看病，無論是真的有腸胃問題還是其他狀況，都照樣到我的門診來，因為我會開放時間跟長輩們聊天，所以他們進診間都很愉快。

其實醫師面對的不只是病人，同時也是一個「人」，你的老病人也是你的老朋友，因為陪病人聊天，下次看到他可能是三個月後或是更久，過程中除了同理身心狀況，聊天也成了他們的養分，同時解決了心理問題，作「全人治療」，不只是專注在顧腸胃，還能兼顧心靈照護。和長輩們談天可以理解未來生命的圖騰，如同未來路程的標記。

(台北市立仁愛醫院消化外科主治醫師 )