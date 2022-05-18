罹「心臟癌症」 肺比身體老20歲

肺動脈高壓示意圖 製表／元氣周報

56歲的陳先生罹患原發性肺動脈高壓已有16年，他表示，自己是在40歲時確診，當時和妻子爬壽山，結果走沒多久就喘不過氣、臉色慘白，到台灣高雄榮總就醫後，發現「身體40歲，但肺部已60歲」。因當時無藥可醫，只能等待肺臟移植，半年後他仍持續乾咳，爬半層樓梯就得休息，再度回診轉介到心臟內科，剛好有新藥可用。

陳先生說，一開始得知這病是心臟的癌症 、平均活2~3年，覺得自己就快死了而悶悶不樂，一年瘦了5公斤、意志消沉，在妻子、親友和醫師鼓勵下，再加上孩子才兩歲多，他決定積極配合治療。

而一系列檢查如心導管、抽動脈血、食道超音波等，都讓他吃足苦頭，甚至有次因為咳血住院三天。在使用吸入性劑型搭配口服血管擴張劑治療後，他曾打個噴嚏就流鼻血，而腹瀉、腹脹等副作用，則一直持續到現在。不過喘的症狀的確有改善，現在可以爬一層半樓梯才休息，只要不爬坡，身體並無大礙，但變換姿勢從坐姿到躺下時，仍需使用氧氣。

陳先生感嘆，和他同期發病的病友大多已不在，他算是很幸運的病人，這都要感謝妻子的照顧與扶持。他呼籲病友應放寬心與病共存，不要給自己壓力。

解密1：什麼是肺高壓？

肺高壓是指肺部的動脈，因病變造成壓力上升，正常的肺壓小於15mm/Hg（毫米汞柱），平均數若超過20mm/Hg以上，即是肺高壓。

台北榮民總醫院心臟內科主治醫師宋思賢說，一般的高血壓 會危及左心，肺高壓則會危及右心，這是因為肺動脈在病變後，因血管壁增厚，血管管徑變小、血流變細，右心必須更用力擠壓把血打出去，久而久之就會造成心肌肥厚，影響心肺功能。

解密2：肺高壓會有多嚴重？

依美國紐約心臟協會（NYHA）心衰竭分類以及右心變大程度，可以分為四級：

● 第一級：日常活動不會喘

● 第二級：爬樓梯會喘

● 第三級：輕微活動就喘

● 第四級：連坐著都會喘

解密3：肺高壓有哪些種類？

肺高壓可分成五大類，其中第一類稱為肺動脈高壓，還可再分成原發性和次發性兩種。宋思賢表示，原發性肺動脈高壓原因不明，僅兩成跟基因有關；次發性指的是找得出原因的肺動脈高壓，例如紅斑性狼瘡、硬皮病和混合性結締組織等免疫疾病、先天性心中膈破洞、肝硬化、HIV（人類免疫缺乏病毒）感染等造成。

第二類是左心衰竭或瓣膜問題引起；第三類是慢性血中含氧不足或肺部疾病引起；第四類是血栓型，可能因腫瘤 、慢性血栓或寄生蟲等塞住血管形成肺高壓；第五類為其他疾病或因素引起的肺高壓。