喘、咳、血、腫、暈 恐是肺高壓

走路會喘，當心罹肺高壓。圖為示意圖。（本報資料照片）

肺高壓是指肺部的血管病變，造成肺的血管產生高血壓 ，嚴重恐心肺衰竭猝死 。常見症狀包括喘、咳、血、腫、暈，因不具特異性，容易被誤以為是其他疾病。肺高壓其中有一類稱為肺動脈高壓，過去沒藥醫平均活不到三年，現在有三大類藥物可使用，十年存活率高達八成，還有新療法正在研發中，提醒五種症狀中有一到兩種，就該提高警覺，越早介入治療，病情可望反轉。

40多歲的A小姐有糖尿病 和甲狀腺問題，長期追蹤中，本來以為是因為胖才喘，結果近一年愈來愈喘，甚至不適到急診，雖緊急轉送加護病房，第二天就用上葉克膜，但撐了三周仍不幸離世……。

台大醫院心臟內科醫師林彥宏表示，上述個案起因於未能及時診斷並接受治療，導致肺高壓症狀急速惡化，造成心肺衰竭和猝死。

台北榮民總醫院心臟內科主治醫師宋思賢說明，肺高壓患者常見五大症狀：喘、咳、血、腫、暈，其中最常見的就是容易喘，症狀輕微時是運動才喘，嚴重時可能連坐著都喘，若本來爬兩層樓才喘，變成爬一層樓就喘，就應該提高警覺；咳嗽，尤其是乾咳，也是常見症狀，甚至因用力咳嗽而咳出血絲，或是咳到血管破裂而吐血，另外腿腳和脖子處的靜脈也可能水腫，或因為活動時肺壓升高，血打不出去而暈倒。

五種症狀中以咳血和暈倒最為嚴重，而只要有其中一種症狀就要警覺，若喘又合併水腫、心跳快、活動時容易頭暈，更要注意，應盡早就醫確診與治療，以降低猝死風險。