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「3招」控制氣喘 遠離致命危機

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

為減少氣喘發作、治療未受控制氣喘所產生的醫療費用，全球氣喘倡議組織（Global Initiative for Asthma, GINA）將今年世界氣喘日宣導主題訂為「減少氣喘照護的差距（Closing Gaps in Asthma Care）」，目的在於減少民眾、氣喘患者或醫療照護人員氣喘管理的識能差距，以增進照護成效。

穩定控制氣喘 避免住院治療增染疫風險

根據美國疾病控制與預防中心指出，在疫情流行期間，氣喘患者若不規律服藥，會引發氣喘惡化，導致需緊急就醫或住院，反而提高感染COVID-19的風險。

不守醫囑、識能不足、不監測 易導致疾病惡化

全球氣喘倡議組織2021年的報告指出，氣喘患者最常有自我健康管理的問題，包括：遵守醫囑性較低、氣喘照護識能不足（如：不清楚氣喘誘發因子）及欠缺平日自我監測等。

3個健康管理技巧 遠離氣喘危機

由於氣喘是一種常見且具有潛在威脅的慢性疾病，伴隨著咳嗽、喘鳴、胸悶及呼吸困難等症狀，與感冒症狀相似，因此民眾容易忽視，而導致症狀加劇，嚴重時甚至有致命的危險。

台灣國民健康署提供氣喘患者「3個自我健康管理技巧」，以減少急診就醫，遠離氣喘危機：

1.遵照醫囑治療，定時回診：氣喘患者不可因疫情而中斷定期的醫療行為，應配合醫囑規律服用藥物，若有任何症狀，務必告知醫療團隊。

2.監測氣喘症狀，預防惡化：依據全球氣喘倡議組織提供簡易自我氣喘控制評估量表，養成平日自我監測，以了解氣喘控制情形，並適時與醫師討論病情，掌握治療時機。

3.遠離誘發因子，定期清掃：要小心防護花粉、菸害、氣溫驟變、空氣汙染等誘發因子，此外，寢具、布的窗簾及絨毛玩具等，易附著塵蟎及沾染灰塵，需定期清潔，以避免呼吸道不適而引發氣喘。

【延伸閱讀】

氣喘發作依賴「急救吸入劑」 住院風險竟增7成！

全台首間「健康肺氣喘神盾醫院」 亞東醫院立氣喘照護標竿

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53653

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https://www.healthnews.com.tw

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