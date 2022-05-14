血尿未必罹癌 6成查不出原因

泌尿科門診常有體檢意外發現血尿或尿液潛血反應的年輕人。一般泌尿道癌大多無痛、無腫塊、無體重減輕，血尿是常見的症狀，尿也可能是茶色或有血塊，但紅色尿倒不一定是血尿。其實，微量血尿不一定是癌症 ，約60%找不出原因，結石占20%，僅1.2%至3.3%是泌尿道癌。因此，若發現血尿，是否須安排增加輻射暴露的檢查和侵入性檢查？

對於「微量血尿」，美國泌尿科學會分成三個風險等級：

1.低風險族群：指符合49歲以下女性、39歲以下男性、抽菸少於每年10包或不曾抽菸、尿液紅血球3至10顆、無其他尿路上皮癌危險因子、以前沒有微量血尿病史等民眾。這群人可先進行醫療決策共享，六個月內再次尿液檢查。

2.中風 險族群：只要符合50至59歲女性、40至59歲男性、抽菸少於每年10至30包、尿液紅血球10至25顆、一個以上其他尿路上皮癌危險因子、曾為低風險族群且尿液紅血球3至25顆等其中一項目。建議做膀胱鏡和腎臟超音波檢查。

3.高風險族群：只要符合大於60歲長者、抽菸多於每年30包、尿液紅血球多於26顆、曾有肉眼可見的血尿、曾為低風險族群且尿液紅血球多於26顆等其中一項目。建議做膀胱鏡和電腦斷層檢查。

尿路上皮癌危險因子，包括使用免疫製劑、尿路上皮癌家族史、芳香胺暴露史、長期尿路放置異物，台灣則要加上烏腳病流行區居住史，以及馬兜鈴酸類藥物史。

研究指出，低風險族群發現泌尿道癌的機率是0.4%，中風險族群是1%，高風險族群是6.3%。

例如：一位擔任收銀員的30歲女性，會抽菸，首次發現血尿，紅血球3至5顆，應該不用太緊張，再次尿液檢查即可。但同樣條件卻是接觸芳香胺的化工廠作業員，則落入中度風險，建議進行更多檢查，以確保排除罹癌可能。