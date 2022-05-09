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眼睛出現這5症狀 小心「乾眼症」找上門

健康醫療網／記者林怡亭報導

眼睛不適五症狀「乾、疲、紅、癢、刺」

台灣食品藥物管理署解釋，正常狀況下，眼睛表面會經由眨眼的動作，均勻分布一層由油脂、水液、黏液所構成的淚液層，若分泌不足或分布不均，可能會造成眼睛乾澀、疲勞、發紅、搔癢及刺痛等症狀。

牢記護眼妙方「20-20-20」法則

眼科醫學會建議，民眾可運用20-20-20護眼法則：使用20分鐘行動裝置、休息20秒、並往20英尺（約6公尺）以外的遠處眺望，使眼睛獲得放鬆。此外，調整使用電腦時的坐姿、減少強光刺激；平時注重飲食均衡，多吃些五顏六色的蔬果補充葉黃素、花青素及維生素，並多攝取富含Omega-3的食物如魚類、堅果等，才能從內而外保護好靈魂之窗。

食藥署提醒，眼睛不適時應就醫確認是否有其他病理因素，若確認只是一般性疲勞，在使用市售眼用製劑前，也要詳閱使用說明書，以免護眼不成反傷眼。

【延伸閱讀】

眼睛不適眼用製劑怎麼選？　５大症狀一次看

乾眼中心助攻治療乾眼新策略！專家指：鎖住淚水靠這招！

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53603

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