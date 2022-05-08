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大人嚼碎食物餵食 恐傳染「蛀牙菌」害孩子乳牙蛀光

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

4歲的夢夢經常因拉肚子看醫生，卻始終找不出原因；不僅如此，她還有嚴重的蛀牙，每次刷牙都會滿口鮮血，最後被媽媽帶醫院就醫，經診察發現全口20顆乳牙都有蛀牙，且其中幾顆已侵犯至牙髓，伴有發炎紅腫的情形，若再放任不管恐致蜂窩性組織炎；問診後得知，家長有將食物嚼碎後再餵給孩子吃的習慣，且潔牙觀念不正確，推斷可能就是造成夢夢蛀牙嚴重與腹瀉的原因。

蛀牙形成四步驟 蛀牙菌會傳染

台灣台北慈濟醫院兒童牙科陳宜宏醫師說明，形成蛀牙的四大要素分別為：細菌、食物、宿主（牙齒）與時間，引發蛀牙最主要的細菌為鏈球菌，這些細菌會代謝食物殘渣中的醣類，產生酸性物質侵蝕牙齒，時間一久就會變成蛀洞。因此要預防蛀牙，除確實清潔也須減少細菌入侵。

陳宜宏醫師表示，嬰幼兒口腔裡的鏈球菌，大多來自主要照護者或父母親，若家人們也有蛀牙，蛀牙菌就會經由親吻、共用餐具或牙刷等方式傳給小孩，進而影響孩子的牙齒健康。

就算會經歷換牙 乳牙保健仍重要

針對有些父母認為「反正會換牙，乳牙即使蛀光也沒關係」。陳宜宏醫師提出指正，強調乳牙蛀壞若未適當治療，不僅會影響咀嚼、發音及美觀，細菌也會沿著牙髓空腔向下侵犯感染齒槽骨，可能引發蜂窩性組織炎，甚至影響其下恆牙的生長，不可輕忽。

此外，乳牙還有一個重要的功能是占位子。當乳牙因為嚴重蛀牙或其他原因提早缺失，會造成鄰牙傾倒，導致繼生的恆牙長歪或無空間萌發，影響日後牙齒排列；而凌亂的恆齒列因清潔不易，也較容易發生牙周病及蛀牙的問題。

牙齒保健不忽視 每半年需檢查一次

陳宜宏醫師建議，小朋友長出第一顆乳牙後的半年內就應接受口腔檢查並給予照護者潔牙衛教，回診頻率可視孩子的潔牙與齒質狀況而定，容易蛀牙的小朋友，約3個月需做一次口腔檢查，其餘則希望每半年一次。

【延伸閱讀】

小朋友「打呼」易蛀牙、暴牙！ 3種簡單復健方法助改善

牙齒生病恐引發全身疾病 全民落實口腔健康4字訣

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53602

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