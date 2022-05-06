中年糖尿病患腳腫險截肢 就醫驚見肝藏「肝膿瘍」

圖片來源 ／健康醫療網

一位67歲的男性，起初因雙腳疼痛到醫院急診就醫，理學檢查發現左腳踝微腫，白血球與發炎指數雙雙上升，安排住院。住院後以靜脈抗生素治療，同時檢查發現病人血糖 過高，醣化血色素11.6%，也診斷出罹患第二型糖尿病 。經抗生素治療，卻仍然高燒不退，安排腹部超音波檢查，才發現肝臟有兩顆肝膿瘍，經過超音波導引抽吸後治療，左腳因壞死性筋膜炎，再經開刀清創後，整體症狀也逐漸改善。

肝膿瘍為肝臟感染 留意發燒、腹痛、倦怠

台灣台北市立聯合醫院忠孝院區感染科主治醫師黃馨慧指出，肝膿瘍是發生在肝臟的感染症，會造成肝臟局部組織壞死，形成膿包。病人一開始症狀並不明顯，經過一段時間後身體會出現發炎反應，像是發燒寒顫、右上腹痛、倦怠等症狀。

肝膿瘍男性病患比較多一些，且好發50歲以上。黃馨慧補充，臺灣本土統計資料顯示，肝膿瘍死亡率約8.2%，跟早年死亡率高達5成相比，已大幅降低。

糖尿病為高危險因子 控制血糖降低風險

黃馨慧說，統計發現肝膿瘍的致病菌多為克雷伯氏菌（Klebsiella），同時病人也常常有糖尿病。目前肝膿瘍的治療主要是抗生素與膿瘍引流，療程長短與膿瘍的大小、數量以及治療反應等有關；多數病人透過抗生素和引流這兩種方式，即可達到治療效果，只有極少數病人需要動手術。

但糖尿病是肝膿瘍的危險因子，因此糖尿病人務必妥善控制血糖，減少感染的風險。

嚴重恐致命 注意症狀、積極就醫

肝膿瘍最致命的情況，是細菌跑到血液中，造成菌血症，嚴重甚至導致敗血性休克。黃馨慧強調，若是雷伯氏菌，還有可能隨血液跑到眼睛造成眼內炎、跑到骨頭造成骨髓炎、跑到肌肉 變成肌肉膿瘍等等，務必當心留意相關症狀，並且積極就醫治療。

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資料來源：健康醫療網

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