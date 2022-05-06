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7旬翁「發燒、咳嗽、喘」 就醫竟驗出小細胞肺癌

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一名78歲先生，他的菸齡長達60年，每天至少抽一包菸，最近這兩個月體重驟降8公斤，近日還出現發燒、咳嗽、喘等症狀，被家人送至急診，經過PCR排除新冠肺炎後，收治住院治療，住院期間醫師安排支氣管鏡切片等相關檢查，確診為小細胞肺癌廣泛期。

小細胞肺癌初期症狀不明 發現多已是末期

衛生福利部南投醫院胸腔內科施志宏主任表示，肺癌主要可分為小細胞肺癌與非小細胞肺癌，小細胞肺癌與抽菸有密切關係，且早期症狀不明顯，且癌細胞生長速度相當快，大多數患者在確診時癌細胞多已轉移至其他器官，復發機率較高，因此預後較差。

病灶侵犯右主支氣管 支氣管鏡切片檢查

電腦斷層影像報告指出，患者縱膈腔有瀰漫性淋巴結腫大與右下肺腫瘤，並侵犯至右肺支氣管造成右下肺塌陷，高度懷疑為惡性腫瘤；評估後安排支氣管內視鏡取得腫瘤切片，病理鑑定後確診為小細胞肺癌。

施志宏主任表示，該病人的病灶因侵犯右主支氣管，因此選擇支氣管鏡切片檢查。支氣管鏡檢查是將內視鏡藉由咽喉進入氣管系統進行檢查，過程中並將檢體取出供病理檢查，當確診後才能進行後續的分期及治療安排。

遠離危險因子 戒菸健康生活

施志宏主任建議民眾應遠離危險因子，例如戒菸、煮飯時留意通風並開抽油煙機、注意空氣品質等。而確診小細胞肺癌也別絕望，若對化學藥物反應良好，也可考慮合併免疫療法等，仍可協助病人維持生活品質，不要輕易放棄治療的希望。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53622


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